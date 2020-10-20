Родным погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатили компенсации
Сразу после трагедии президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором поднял вопрос выплат семьям жертв
Первые средства для этого Минобороны перечислило 17 октября
Близкие членов экипажа получат деньги только после завершения расследования
Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, отметив, что вопрос был решен 19 октября областными военными комиссариатами Сухопутных войск ВСУ. Речь идет о перечислении единовременной денежной помощи.
"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума (более 1,5 млн грн. – Ред.), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ добавили, что работа правительственной комиссии и техническое расследование катастрофы самолета АН-26Ш продолжатся. Поэтому семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вицепремьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.