Родители заявили об избиении солдата до смерти в воинской части под Киевом

Под Киевом в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в городе Вышгороде, умер солдат, родители заявили об избиении.

Об этом сообщила ТСН.ua. По информации родителей военнослужащих, парня заставили отжиматься, а затем другой военный "ударил его ногой в грудь после чего у солдата оборвался тромб, и он умер".

Умерший служил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, был на службе уже год. Родители утверждают, такие неуставные отношения в этой военной части происходят регулярно.

В командовании журналистам смерть бойца подтвердили и заявили, что в настоящее время ведется следствие.

"Да, действительно 3 октября умер военнослужащий. Сейчас Военная прокуратура и ГБР проводят следствие. Я не имею права давать больше комментариев по этому поводу. Следствие проводится. Взаимосвязь между причинами и последствиями установит следствие", – сказал и. о. командира воинской части Игорь Юрченко.

В свою очередь, в Военной прокуратуре сообщили, что они не занимаются такими делами.

"У Военной специализированной прокуратуры в прошлом году отобрали следственную функцию, поэтому Вам нужно обращаться в ГБР", – пояснил пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Украины Андрей Киселев.

Журналисты обратился с запросом в ГБР, но ответ пока не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дубно Ривненской области офицер избил солдата-контрактника за опоздание на дежурство, от полученных травм тот скончался.