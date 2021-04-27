В Киеве подросток убил родителей и маленького брата: соседи рассказали детали о семье

Киевский район Позняки потрясла жуткая новость: 16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега.

Тревогу забила бабушка парня, которая все это время не могла дозвониться семье и, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Правоохранители задержали Максима и продолжают вести следственные действия.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44 в квартире №252 (седьмой этаж). Максим, который учится на автослесаря на первом курсе в ПТУ, зарезал ножом своих родителей – Александра и Оксану. Причиной якобы послужил конфликт в семье. Затем подросток убил и своего брата Андрея, 8-летний мальчик учился в первом классе.

В понедельник, 26 апреля, к месту преступления пришла полиция, но двери никто не открывал. Тогда правоохранители их взломали.

Сейчас двери квартиры опечатаны. На седьмом этаже, где проживала семья, открыто окно и болтается зеленая занавеска. Многие местные жители о трагедии узнали лишь от журналистов.

Одна из женщин, которая давно живет в этой многоэтажке, говорит, что погибшая семья приобрела тут квартиру лет 5-7 назад. Судя по реестру недвижимости, в 2016 году. Причем четверть этой недвижимости записана на самого Максима, а остальная часть на маму.

"Они купили ее у пожилой женщины, которая была очень набожная. У нее там была тишина. А после того, как въехали они, то постоянно слышны были ссоры и драки. Как-то перед Новым годом они там дрались, и женщина кричала: "Я тебя посажу, ты допрыгаешься!" – говорит OBOZREVATEL женщина.

Те, кто знал семью, говорят, что особенно агрессивной была мать. "Однажды она подошла ко мне, заговорила. И я между делом ее спрашиваю, мол, а вы откуда, с Донецка к нам переехали? Ну, я так слышала. Боже, я думала она меня сейчас побьет, глаза такие бешеные, начала кричать нецензурной бранью. "Я тебе сейчас покажу донецкая! Я с Печерска, а мой муж с Троещины!" Словом, разговора у нас с ней не получилось, я быстренько от нее ушла", – рассказывает OBOZREVATEL еще одна соседка Анна.

Родители Максима были пьющими, трезвыми их видели не часто, говорят соседи. Даже продавцы в магазине неподалеку вспоминают, что Оксана к ним часто заходила в состоянии алкогольного опьянения.

"Она выходила во двор и тут же начинала орать. "Чего скамейку заняли!" – прогоняла детей. Сидела тут на детской площадке, приходил муж, они ругались, орали, он ее тут же и колотил", – рассказывает житель этого дома.

Соседи говорят, что у семьи был черный мопед. Пьяный отец мог сажать на него своего младшего сына и гонять с ним по району. На ночь он привязывал транспортное средство к столбу под окнами.

Сам мужчина перебивался временными заработками на стройке, в основном выносил мусор. А вот работала ли женщина, никто не знает.

Еще один сосед подтвердил, что мать семейства реагировала только на алкоголь: "Идем мы с другом, у меня в руках бутылка пива. Заходим в подъезд, и тут она выходит. Увидела пиво и просит налить и ей тоже".

"Младший сын у них был педагогически запущенным. Видно было, что им никто не занимался. Он гулял во дворе сам по себе. Бывает, сядет на чей-то детский велосипед покататься, так даже не знает, как педали крутить. Просто ногами перебирает", – говорит сосед.

Соседка Анна рассказывает, что несколько раз общалась с 16-летним Максимом: "Он такой худой, небольшого роста, еще и курит. Я ему говорила, что зачем ты куришь, здоровье свое не бережешь. Так он мне потом рассказывал, что хочет бросить курить, уже меньше сигарет выкуривает. А не так давно и вовсе сказал, что бросил эту привычку. Мне его было немного жалко".

"В принципе, он был вежливый, здоровался. И все время жаловался, что родители его пьют, ссорятся и дерутся. Так и говорил, что ему все это надоело уже", – вспоминает она.

Женщина в последний раз Максима с отцом видела как раз в субботу, когда, скорее всего, и произошло убийство. Говорит, что впервые за эти годы отец парня был трезвым.

"Я очень удивилась. Мы еще перекинулись парой слов с ним. Максим шел сзади, извинился, что не может постоять пообщаться, спешили куда-то. Мне до сих пор не верится, что все это у них там произошло", – вздыхает соседка.

В полиции Киева говорят, что сейчас отрабатывают несколько версий тройного убийства, а с задержанным Максимом работают психологи. Следствие собирается провести несколько экспертиз, также решается вопрос о направлении подозреваемого на психиатрическую экспертизу. Правоохранители тоже подтвердили, что в этой семье возникали конфликты.

Отмечалось, что несовершеннолетний студент ранее на учете инспекторов ювенальной полиции не находился. Задержанный утверждал, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше. Младшему брату он "давал последний шанс", однако он "не исправился".

Теперь же Максиму грозит пожизненное тюремное заключение.

Также известно, что в этой многоэтажке когда-то произошло еще два убийства. В одной из квартир, где проживала мама с сыном, парень убил таксиста, который требовал оплатить поездку. В другой преступление было связано с деньгами, но детали неизвестны.