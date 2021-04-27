В Киеве подросток убил родителей и маленького брата: соседи рассказали детали о семье

Марина Петик
Марина Петик
Криминал
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В Киеве подросток убил родителей и маленького брата: соседи рассказали детали о семье

Киевский район Позняки потрясла жуткая новость: 16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега.

Тревогу забила бабушка парня, которая все это время не могла дозвониться семье и, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Правоохранители задержали Максима и продолжают вести следственные действия.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Соседи часто слышали крики и ссоры

Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44 в квартире №252 (седьмой этаж). Максим, который учится на автослесаря на первом курсе в ПТУ, зарезал ножом своих родителей – Александра и Оксану. Причиной якобы послужил конфликт в семье. Затем подросток убил и своего брата Андрея, 8-летний мальчик учился в первом классе.

В понедельник, 26 апреля, к месту преступления пришла полиция, но двери никто не открывал. Тогда правоохранители их взломали.

Квартира, где произошло тройное убийство, опечатана

Сейчас двери квартиры опечатаны. На седьмом этаже, где проживала семья, открыто окно и болтается зеленая занавеска. Многие местные жители о трагедии узнали лишь от журналистов.

Одна из женщин, которая давно живет в этой многоэтажке, говорит, что погибшая семья приобрела тут квартиру лет 5-7 назад. Судя по реестру недвижимости, в 2016 году. Причем четверть этой недвижимости записана на самого Максима, а остальная часть на маму.

"Они купили ее у пожилой женщины, которая была очень набожная. У нее там была тишина. А после того, как въехали они, то постоянно слышны были ссоры и драки. Как-то перед Новым годом они там дрались, и женщина кричала: "Я тебя посажу, ты допрыгаешься!" – говорит OBOZREVATEL женщина.

Окно в квартире открыто

Те, кто знал семью, говорят, что особенно агрессивной была мать. "Однажды она подошла ко мне, заговорила. И я между делом ее спрашиваю, мол, а вы откуда, с Донецка к нам переехали? Ну, я так слышала. Боже, я думала она меня сейчас побьет, глаза такие бешеные, начала кричать нецензурной бранью. "Я тебе сейчас покажу донецкая! Я с Печерска, а мой муж с Троещины!" Словом, разговора у нас с ней не получилось, я быстренько от нее ушла", – рассказывает OBOZREVATEL еще одна соседка Анна.

Родители Максима были пьющими, трезвыми их видели не часто, говорят соседи. Даже продавцы в магазине неподалеку вспоминают, что Оксана к ним часто заходила в состоянии алкогольного опьянения.

"Она выходила во двор и тут же начинала орать. "Чего скамейку заняли!" – прогоняла детей. Сидела тут на детской площадке, приходил муж, они ругались, орали, он ее тут же и колотил", – рассказывает житель этого дома.

Соседи говорят, что у семьи был черный мопед. Пьяный отец мог сажать на него своего младшего сына и гонять с ним по району. На ночь он привязывал транспортное средство к столбу под окнами.

Сам мужчина перебивался временными заработками на стройке, в основном выносил мусор. А вот работала ли женщина, никто не знает.

Полиция задержала старшего сына, подозреваемого в убийстве семьи
"Запущенный" сын жаловался на родителей

Еще один сосед подтвердил, что мать семейства реагировала только на алкоголь: "Идем мы с другом, у меня в руках бутылка пива. Заходим в подъезд, и тут она выходит. Увидела пиво и просит налить и ей тоже".

"Младший сын у них был педагогически запущенным. Видно было, что им никто не занимался. Он гулял во дворе сам по себе. Бывает, сядет на чей-то детский велосипед покататься, так даже не знает, как педали крутить. Просто ногами перебирает", – говорит сосед.

Соседка Анна рассказывает, что несколько раз общалась с 16-летним Максимом: "Он такой худой, небольшого роста, еще и курит. Я ему говорила, что зачем ты куришь, здоровье свое не бережешь. Так он мне потом рассказывал, что хочет бросить курить, уже меньше сигарет выкуривает. А не так давно и вовсе сказал, что бросил эту привычку. Мне его было немного жалко".

"В принципе, он был вежливый, здоровался. И все время жаловался, что родители его пьют, ссорятся и дерутся. Так и говорил, что ему все это надоело уже", – вспоминает она.

Многоэтажка на ул. Ревуцкого, 44 в Киеве

Женщина в последний раз Максима с отцом видела как раз в субботу, когда, скорее всего, и произошло убийство. Говорит, что впервые за эти годы отец парня был трезвым.

"Я очень удивилась. Мы еще перекинулись парой слов с ним. Максим шел сзади, извинился, что не может постоять пообщаться, спешили куда-то. Мне до сих пор не верится, что все это у них там произошло", – вздыхает соседка.

"Перемкнуло" и не знал, что делать дальше

В полиции Киева говорят, что сейчас отрабатывают несколько версий тройного убийства, а с задержанным Максимом работают психологи. Следствие собирается провести несколько экспертиз, также решается вопрос о направлении подозреваемого на психиатрическую экспертизу. Правоохранители тоже подтвердили, что в этой семье возникали конфликты.

Отмечалось, что несовершеннолетний студент ранее на учете инспекторов ювенальной полиции не находился. Задержанный утверждал, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше. Младшему брату он "давал последний шанс", однако он "не исправился".

Теперь же Максиму грозит пожизненное тюремное заключение.

Также известно, что в этой многоэтажке когда-то произошло еще два убийства. В одной из квартир, где проживала мама с сыном, парень убил таксиста, который требовал оплатить поездку. В другой преступление было связано с деньгами, но детали неизвестны.

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