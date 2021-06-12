Родители Протасевича обратились к Меркель с просьбой остановить Лукашенко

Родители оппозиционного к действующему режиму в Беларуси блогера Романа Протасевича, Наталья и Дмитрий, в отчаянии обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поспособствовать освобождению их сына из тюрьмы КГБ в Минске. Также они призывают лидера западного государства остановить диктатора Александра Лукашенко.

К политику чета Протасевичей обратилась в интервью немецкому журналу BILD. Они утверждают, что видео с их сыном, которые опубликовали пропагандистские каналы Беларуси, для них настоящая пытка.

"Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверняка он сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это следы удушения", – рассказала журналистам Наталья.

Она добавила, что Роман Протасевич фактически изолирован от внешнего мира, не имеет представления о происходящем вокруг его имени, поэтому вынужден сотрудничать со следствием, давать ложные показания и оговаривать себя.

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"Письма, которые мы пишем ему, до него не доходят. Даже его адвокат не может с нами разговаривать по телефону", – заметил отец Протасевича, Дмитрий.

Родители Романа покинули Беларусь в августе 2020 года, после начала репрессий, которым подверглись не только участники протестов и оппозиционного к самопровозглашенному президенту Лукашенко движения, но и члены их семей.

"Мы очень вас просим сделать все возможное, чтобы освободить невинных людей из белорусских тюрем! Им необходима медицинская и психологическая помощь. Ежедневно их подвергают пыткам и садизму. Медлить нельзя, каждый день, каждый час может стоить человеческой жизни, включая детские жизни", – воззвали к канцлеру Протасевичи.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские диссиденты и мировое сообщество осудили режим Лукашенко за опубликованное на телевидении интервью с заключенным Романом Протасевичем. На нем блогер признал свою вину в организации массовых протестов в Минске, фактически "заложил" своих соратников и расплакался.