Кремль поддерживает пророссийских политиков в Украине и затягивает время на Донбассе – разведка Эстонии

Российская сторона намеренно затягивает время, провоцируя Украину пойти на уступки из-за нерешенного конфликта на Донбассе, а также всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинском политикуме.

Об этом говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония". При этом подчеркивается, что реинтеграция оккупированного Донбасса на условиях, продиктованных Кремлем, неприемлема для украинской власти.

Фрагментами текста 10 марта поделилась Служба внешней разведки (СВР) Украины на официальном сайте. Как отмечается в документе, РФ помогает украинским политическим силам, "которые предпочитают тяготеть к Москве и сопротивляются выбранном Украины европейском пути", а также "стремятся добиться признания суверенитета РФ над Крымом и решения конфликта на востоке Украины на продиктованных Кремлем условиях".

"Во время подготовки к местным выборам в Украине российское руководство еще больше увеличило приверженность политиков из рядов ОПЗЖ. Давний знакомый президента Путина, украинский олигарх и член парламента Виктор Медведчук является частым гостем у главы РФ... После таких визитов ключевой сигнал общественности – декларирование нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России", – заявили в эстонской разведке.

Ведомство указало, что в ОРДЛО "реальность определяется оккупационными властями, которые могут восстановить военное давление на Украину в любой момент с помощью вооруженных формирований, руководствуются и оснащаются Россией".

Кроме того, оккупационные силы имеют танки, бронетехнику и ракетные комплексы в количестве, которое могут иметь лишь несколько европейских государств. Наличие такой угрозы на Донбассе "является четким сигналом относительно нежелания России отказаться от агрессии", подчеркивается в докладе.

Также в разведке указали на психологическую войну России, которую она рассматривает как часть всестороннего информационного противостояния с врагом (преимущественно западными странами).

"Одной из главных задач российских спецслужб, кроме сбора разведданных в других странах, является влияние на иностранное население в стратегических интересах Кремля", – сказано в документе.

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