РФ решила закрыть Керченский пролив: Украина призвала усилить давление на Кремль

Россия официально объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook поделился текстом предупреждения, который выдал Минобороны РФ. В нем сказано, что это ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 15 апреля отреагировала на действия Кремля. Дипломаты выразили решительный протест и потребовали немедленно отменить незаконное решение РФ.

Также в МИД призвали международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.

На сайте ведомства подчеркивается, что такие действия Российской Федерации – это очередная попытка в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих морских акваториях.

Кроме того, РФ грубо нарушает права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно этому международному документу, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через пролив к портам Азовского моря.

В МИД указали на то, что Кремль пошел на усиление эскалации в море на фоне начавшегося ранее наращивания военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше.

Так, страна-агрессор перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей, в том числе – украинских.

"Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", – сказано в сообщении.

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