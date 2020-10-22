Прокуратура занялась уничтоженными оккупантами культурными и природными объектами Крыма

Украинские правоохранители расследуют шесть уголовных производств касательно 15 фактов, связанных с загрязнением окружающей среды в аннексированном Россией Крыму, незаконной добычей там полезных ископаемых, в том числе нарушениями экологических норм при строительстве Керченского моста.

Процессуальное руководство в этих делах осуществляется прокуратурой АР Крым и г.Севастополя, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что среди выявленных нарушений оккупантов в сфере археологического наследия – проведение масштабных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец" в Бахчисарае и уничтожение древних объектов во время незаконной добычи песка.

Пресс-служба ОГП рассказала, что вопрос нарушения экологических норм, неправомерного использования, уничтожения природных объектов и культурных ценностей, а также незаконного ведения хозяйственной деятельности на территории оккупированного Крыма обговорили на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Каланчак". На заседании присутствовал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Гюндуз Мамедов gp.gov.ua

Выездное совещание органов прокуратуры и правопорядка АР Крым, представителей центральных и региональных органов исполнительной власти состоялось на административной границе.

"Вооруженный конфликт между Украиной и РФ начался с оккупации полуострова и продолжился на востоке. Его последствия ужасные и трагические. Кроме убийств, насильственных исчезновений, пыток, принудительной депортации, паспортизации, милитаризации детей, есть и грубые нарушения в экологической сфере, уничтожение археологических и культурных объектов.

Любое обогащение РФ за счет природных ресурсов и культурного наследия Крыма является тяжким военным преступлением, и оно не имеет сроков давности", – отметил Мамедов.

На КПВВ "Каланчак" gp.gov.ua

Участники совещания указали на необходимость оценки остатков полезных ископаемых на оккупированном полуострове, создание полного реестра культурных ценностей местного и общегосударственного значения, а также методики установления размера причиненного ущерба.

Кроме того, проблемным остается осуществления досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного ведения хозяйственной деятельности на территории оккупированного Крыма рядом иностранных субъектов. Это обусловлено особенностями правового регулирования таких правоотношений.

"Каланчак" gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора пояснили, что сейчас законодательством не определен правовой статус юридического лица в АР Крым и не установлен запрет на осуществление деятельности в критически важных для государства сферах, не внедрена ответственность за незаконную экономическую деятельность. Участники совещания планируют инициировать внесение изменений в законодательство.

Совместное заседание чиновников gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минреинтеграции заявили, что Российская Федерация начала ставить ультиматум другим государствам из-за голосования в ООН за резолюцию по Крыму еще два года назад.