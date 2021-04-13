Жданов: Россия могла разместить у границ Украины комплексы с баллистическими ракетами

У границ Украины Россия могла разместить не только ракетные комплексы "Искандер", но и комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Цель таких действий – не агрессия против Киева, а противостояние с НАТО.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Фактически сегодня идет битва России и США за Украину", – подчеркнул он.

Комментируя информацию о том, что в Воронежской области России размещены "Искандеры", эксперт заметил, что с 2015 года РФ сооружает две военные базы в областях, граничащих с Украиной. Причем, они оснащаются и более мощным вооружением.

"В Воронежской и Белгородской областях России строятся военные базы российских вооруженных сил. Вполне реально, что туда были переброшены комплексы, в том числе и ракетные комплексы "Искандер". Наверняка в европейской части РФ размещены и стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами – например, "Тополь" или "Воевода". Просто о них не говорят", – подчеркнул Жданов.

По его оценкам, эскалация напряженности на Донбассе и концентрация сил и средств РФ у границ Украины является частью "большой геополитической игры" Кремля.

"Идет большая геополитическая игра. На сегодняшний день граница противостояния НАТО и России проходит между Украиной и Россией. Украина – в качестве буферной зоны, которая находится под контролем и под военной опекой со стороны стран НАТО и США", – сказал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин пытается доказать, что он "фигура номер один или фигура номер два в мире". В ответ на это США "троллят" его, намекая, что сначала надо пройти Украину, предположил Жданов.

"Поэтому у нас есть гарантированная помощь со стороны наших партнеров. Потому что это, в первую очередь, их престиж – чтобы, не дай бог, мы не потерпели поражение", – подытожил эксперт.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, российский правозащитник Николай Полозов допустил, что Кремль может активизировать военные действия на Донбассе, оправдывая их защитой граждан РФ.