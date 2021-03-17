РФ предсказуемо прокомментировала нарушение вертолетом украинской границы

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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РФ предсказуемо прокомментировала нарушение вертолетом украинской границы

Российские пограничники не признали факт нарушения воздушного пространства Украины своим вертолетом Ми-8.

В ответе ФСБ РФ, который получила Государственная пограничная служба Украины, говорится, что борт якобы летел вдоль границы. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook.

Пограничники сослались на показания непонятных "приборов объективного контроля". В ГПСУ заявили, что не удивлены такой риторикой госорганов страны-агрессора.

"Украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов. В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль границы и факт нарушения не признают", – подчеркнули в ведомстве.

Facebook ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта украинские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны российским вертолетом Ми-8 в районе Краснополья Сумской области. Борт пересек границу на 50 метров вглубь.

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