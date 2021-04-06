РФ перебросила свои самые ужасные конвенционные вооружения к границе Украины, – немецкий журналист
В городе Воронеж (РФ) 5 апреля зафиксировали перемещение российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" в направлении Украины.
Фотографиями техники поделился на своей Twitter-странице немецкий журналист-расследователь Юлиан Репке. Он выпустил целую серию постов об эскалации ситуации Россией, сопроводив их хештегом "Путин на войне" (#PutinImKrieg).
"Воронеж сегодня. Режим Путина направляет свои самые ужасные конвенционные вооружения в Украину", – написал журналист.
Он отметил, что "Буратино" выпускает ракеты с термобарическими боеголовками (боеприпасы объемного взрыва). Добавим, что эта тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм работает на базе танка Т-72.
Репке закончил свой пост словами: "Только безумец... ах, да! Путин на войне".
Также журналист показал фото перебрасывания российской бронетехники во временно оккупированный Крым.
"К сожалению, тоже подтвердилось: Путин также переводит 136-ю мотострелковую бригаду из Буйнакска в Дагестане в Крым.
БТР-82А бригады, в частности, являются современным и смертоносным оружием для быстрого вторжения в Украину", – написал расследователь.
Кроме того, по его данным, на оккупированный полуостров прибыл 104-й полк 76-й воздушно-десантной дивизии из Псковской области. Эта дивизия незаконно воевала на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вашингтон потребовал от Москвы объяснений касательно передвижений российских войск возле украинской границы.
Во время телефонного разговора 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал британского премьер-министра Бориса Джонсона усилить санкционное давление на РФ на фоне обострения ситуации вокруг нашей страны и усилить присутствие НАТО в регионе.