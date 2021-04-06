РФ перебросила свои самые ужасные конвенционные вооружения к границе Украины, – немецкий журналист

В городе Воронеж (РФ) 5 апреля зафиксировали перемещение российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" в направлении Украины.

Фотографиями техники поделился на своей Twitter-странице немецкий журналист-расследователь Юлиан Репке. Он выпустил целую серию постов об эскалации ситуации Россией, сопроводив их хештегом "Путин на войне" (#PutinImKrieg).

"Воронеж сегодня. Режим Путина направляет свои самые ужасные конвенционные вооружения в Украину", – написал журналист.

Он отметил, что "Буратино" выпускает ракеты с термобарическими боеголовками (боеприпасы объемного взрыва). Добавим, что эта тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм работает на базе танка Т-72.

Репке закончил свой пост словами: "Только безумец... ах, да! Путин на войне".

Также журналист показал фото перебрасывания российской бронетехники во временно оккупированный Крым.

"К сожалению, тоже подтвердилось: Путин также переводит 136-ю мотострелковую бригаду из Буйнакска в Дагестане в Крым.

БТР-82А бригады, в частности, являются современным и смертоносным оружием для быстрого вторжения в Украину", – написал расследователь.

Кроме того, по его данным, на оккупированный полуостров прибыл 104-й полк 76-й воздушно-десантной дивизии из Псковской области. Эта дивизия незаконно воевала на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.

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