РФ не может отсудить у Украины воду в Крым по двум причинам, – Бабин

Российская Федерация с момента оккупации Крыма в 2014 году ни разу не выдвинула официальных требований к Украине по обеспечению полуострова пресной водой.

Судебные иски РФ против Украины в международных структурах, если таковые будут, столкнутся с двумя простыми вопросами, по которым Россия неизбежно проиграет. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"С юридической точки зрения должен сказать, что для того, чтобы на чем-то настаивать, следует где-то на этом настаивать. Российская Федерация с 2014 года ни разу официальных требований по водообеспечению к государству Украина не выдвигала. В любых международных трибуналах, судах, арбитражах, международных организациях РФ как государство этот вопрос не поднимала", – напомнил дипломат.

Он добавил, что требования обеспечить Крым водой, звучащие из России, на самом деле озвучиваются лицами, не уполномоченными делать подобные заявления.

"Этот вопрос поднимают либо фейковые политические персонажи, которые не уполномочены что-то говорить от имени РФ и которых мы радостно комментируем. Либо так называемые неправительственные структуры. Примером был иск в Европейский суд от частной структуры, который они проиграли", – заметил Бабин.

По его словам, если РФ официально потребует от Украины восстановления водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу, международные судебные инстанции отвергнут как апелляцию к экологическому праву, так и к правам человека.

"Если РФ имеет какие-то претензии по международному экологическому праву, пожалуйста. Но первое, на чем они остановятся – это вопрос принадлежности Крыма, ибо документы касаются трансграничного воздействия. А где у нас государственная граница? Я уже не говорю о том, что это (Северо-Крымский канал, – Ред.) искусственный водоток, а не естественный", – подчеркнул дипломат.

"Так же права человека столкнутся с простым вопросом. Пожалуйста, можете жаловаться на нас, куда угодно, но мы скажем: как мы сможем гарантировать, что вы будете предоставлять воду населению? Мы этого гарантировать не можем, мы эту территорию не контролируем. Точка", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заверил, что в Крыму имеются большие запасы пресной воды. Экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын заявил, что, если город Симферополь останется без воды, люди вынесут оккупационную власть "вперед ногами".