РФ атакует Украину, мы обороняемся, – Чалый

Отключение телеканалов 112, NewsOne и ZIK является не ударом Украины, а обороной в ситуации информационной войны, которую ведет Россия. Осуждение в России оппозиционера Алексея Навального пойдет на пользу Украине, если поколеблет правящий режим.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. "Все усилия сейчас надо направить на присоединение Украины к мощнейшей системе коллективной безопасности в Европе – НАТО", – подчеркнул он.

Комментируя тему отключения телеканалов, финансируемых из России, Чалый отметил, что с их помощью страна-агрессор осуществляет информационные атаки не первый год. "Это не удар, это оборона", – сказал он.

"Украинский кризисный медиацентр неоднократно показывал, каким образом осуществляются эти информационные атаки со стороны России. Это война, война XXI века. В этой войне у России против Украины есть рычаги: оружие – танки, установки, которыми сбивали MH17 – но есть и информационное оружие. Есть агентура, антиукраинская сеть людей, которые работают на Россию", – сказал дипломат.

Он также оценил перспективы влияния на страну-агрессора путем апеллирования к Будапештскому меморандуму. "США считают, что они выполняют Будапештский меморандум", – заметил Чалый.

Поэтому он отметил, что не следует возлагать большие надежды на этот инструмент. "Напоминать об этом надо, но сказать, что эта модель сработает... Я не отрицаю желание использовать любые форматы, но я смотрю реалистично", – сказал дипломат.

По его мнению, сегодня Украине стоит сосредоточиться не на Будапештском меморандуме, а на НАТО. "Присоединение к программе действий по членству было бы важно. Это должно быть целью".

В контексте осуждения в России Навального Чалый отметил, что "это не наша история". Впрочем, она может обернуться в пользу Украины, допустил он.

"Эта история нас интересует с точки зрения действий России как агрессора, которая держит в тюрьмах наших пленных. Россия должна быть привлечена к ответственности. Но у нас есть за что привлекать Россию к ответственности, кроме Навального. Все, что меняет режим в России, идет на пользу Украины", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай заявил, что страна-агрессор Россия совершает информационное наступление на Украину. Решение о закрытии телеканалов, финансируемых из РФ, является контрнаступлением.