Резников рассказал, кто из жителей ОРДЛО не попадет под амнистию

Амнистия не может быть применена к тем жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые совершили тяжкие преступления.

Об этом в интервью для "Левого берега" рассказал вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В разработанном его командой законопроекте "О государственной политике переходного периода" зафиксированы три категории лиц, которые точно не попадут под амнистию. Их определили на основе принципов ООН и международного гуманитарного права.

Первая категория – это люди, совершившие наиболее серьезные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Вторая – это те, кто совершил умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, повлекшие смерть пострадавших. Третья – виновные в умышленных тяжких или особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан, против воли, чести, достоинства, свободы, против мира, безопасности человечества.

Резников отметил, что граждане, которые сотрудничали с оккупационными властями и работали в аппарате ОРДЛО с различными документами, к этим категориям не относятся. Эти люди не попадут под уголовное преследование, но при этом могут быть ограничены в правах.

"Точно не подпадают, если не совершили какое-то из вышеперечисленных преступлений. Вот почему должен быть выписан отдельный закон, где будет определено детально, что делать с теми, кто сотрудничал или служил оккупационному режиму", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников заявил, что на Донбассе Украине был нанесен ущерб порядка $120 млрд. При этом неизвестно, сколько осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории.