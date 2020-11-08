Резников предложил создать новую подгруппу в ТКГ

Для урегулирования ситуации на оккупированных частях украинского Донбасса в Трехсторонний контактной группе необходимо создать пятую рабочую подгруппу. Она должна заниматься вопросами подготовки возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас его нет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников. По его словам, один из пунктов Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей четко говорит, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие подгруппы.

Так, политик назвал "ошибкой" то, что при заключении упомянутого документа 12 февраля 2015 года, в разгар боев регулярных частей Вооруженных сил Российской Федерации против Украины за Дебальцево, Киев согласился на единственный пункт, который определяет последовательность выполнения этих мероприятий.

В частности, подчеркнул Резников, речь идет о том, что "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта... должно начаться в первый же день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования" на оккупированных территориях, в то же время при условии выполнения еще ряда требований.

"И эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому, если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращение конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу", – отметил он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий убежден, что это будет, в частности, в прямом интересе представителей страны-агрессора.

"Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в роли международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом", – пояснил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. Такое заявление он сделал во время поездки на Луганщину. При этом добавил, что нужно многое сделать для модернизации границы, чтобы были технические и информационные инструменты для защиты от врага.