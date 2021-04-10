Резников – об эскалации агрессии России: не бойтесь, войны не будет

Украина не ведется на провокации России на Донбассе и широкомасштабной войны не будет, хотя Кремль и пытается создать панику среди общества на этот счет.

Заявление об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сделал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 9 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Член СНБО подчеркнул, что РФ специально нагнетает ситуацию в рамках гибридной войны.

Украина же не имеет планов военным путем освобождать оккупированные территории. Единственное, чего боятся люди, которые живут у линии соприкосновения, – это обстрела со стороны российско-оккупационных войск, отметил Резников.

"То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны. Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества. Люди, не бойтесь. Не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильная...

Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", – подчеркнул Резников.

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