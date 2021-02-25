Резников заявил об угрозе экокатастрофы на Донбассе: радиация может попасть в питьевую воду

В питьевую воду на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может попасть радиация из-за затопления шахты "Юнком" (район Енакиево), но Россия мешает решить проблему.

Об вероятной техногенно-экологической катастрофе в ОРДЛО заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в четверг, 25 февраля, в эфире телеканала "Дом".

Украина обращалась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести мониторинг ситуации, подчеркнул министр, однако РФ не допускает Миссию на захваченную территорию и отказывается даже обсуждать проблему в ТКГ.

Украинская сторона также проинформировала об этом ОБСЕ, указал Резников.

"Председательствующий ОБСЕ господин [Эди] Рама письменно ответил на мое обращение о том, что "мы видим огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением", – сказал политик.

Он напомнил, что на территории Донбасса есть шахта "Юный коммунар", где в 1970-х годах был ядерный взрыв.

"Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды", – подчеркнул Резников.

По его словам, загрязнение воды радиацией угрожает не только ОРДЛО, но и России. Если же эта вода попадет в Черное море, это станет риском уже для всего европейского сообщества.

Ранее Резников пояснял, что произошло на шахте "Юнком":

В 1979 году там произвели ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Радиоактивная капсула осталась в шахте, откуда выкачивали воду, чтобы избежать заражения грунтовых вод.

Но оккупанты прекратили откачку воды, в следствие чего радиоактивная вода может отравить грунт с питьевой водой.

Как писал OBOZREVATEL, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, руководитель Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш заявил, что причиной экологической катастрофы в ОРДЛО стало не только затопление шахты, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.