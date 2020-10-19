Резников об амнистии на Донбассе: мы будем ее проводить, и не надо бояться

В процессе реинтеграции Донбасса украинская власть будет вынуждена провести амнистию, но она будет неприменима к тем, кто причастен к военным преступлениям.

Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию "Зеркало тижня", опубликованном в понедельник, 19 октября.

Он заявил, что "мы будем ее [амнистию] проводить, и не надо бояться этого слова". Резников отметил, что амнистия является одним из обязательных условий переходного правосудия.

"Это означает, что военные преступления, геноцид, преступления против человечности не могут быть амнистированы ни при каких условиях. Те, кто хладнокровно организовывал и совершал убийства, пытал, мародерствовал, не могут быть амнистированы ни при каких условиях. И даже гипотетическое принятие Украиной какого-либо закона, условно говоря о "тотальной амнистии" (как многие интерпретируют), противоречило бы международным принципам и конвенциям", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.