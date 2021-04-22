Резников – о российских паспортах на Донбассе: таких людей в РФ выгонят, они только повод для "защиты"

Жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".

Заявление об этом сделал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде". По его данным, в ОРДЛО есть более 400 тысяч людей, получивших российское гражданство.

"Те люди, которые получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, они же не имеют места жительства постоянного в Российской Федерации.

Россияне, даже в переговорах что в ТКГ, что в "нормандской формате", все говорят – это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск – это Украина, все, от [Бориса] Грызлова до [Бориса] Козака", – отметил министр.

По его словам, если человек с таким российским паспортом "завтра приедет в РФ, его выгонят".

"Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных "властях", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ. Они с российскими паспортами, у них прописка – Ленинградская область, село какое-то, и якобы еще и все живут в одном доме", – отметил Резников.

"Поэтому наличие этих паспортов – это только повод. Захотят ли русские пойти на вторжение, как будто для защиты этих граждан? У них этот сценарий, я уверен, есть. Но они им воспользуются? Моя надежда и ожидание, что этого не произойдет. Потому что, еще раз повторяю – зачем? Чтобы что?" – спросил министр.

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