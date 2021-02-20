Резников: Донбассу из-за России грозит масштабная экологическая катастрофа

Донбассу из-за действий России грозит радиационное загрязнение грунтовых вод и масштабная экологическая катастрофа.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Укринформ". Он отметил, что Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии с просьбой экспертов проверить сохранность радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях.

"Программа ООН по окружающей среде причинами катастрофы называет загрязнение воздуха, почвы и воды в результате взрывов большого количества боеприпасов, затопление промышленных предприятий", – пояснил он.

Резников напомнил, что в 1979 году в шахте "Юнком" произвели ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После чего радиоактивная капсула осталась в шахте, откуда выкачивали воду, чтобы избежать заражения грунтовых вод. Но оккупанты прекратили откачку воды и скоро радиоактивная вода может отравить грунт с питьевой водой.

Также министр указал, что на временно оккупированных территориях закрыты десятки шахт, из которых прекратили откачивать воду. К тому же на действующих объектах нарушаются экологические нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников рассказал, Россия хотела использовать эпидемию COVID-19 для легализации войск на Донбассе.