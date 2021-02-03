Резников: Черноморский флот должны передать Украине

"Харьковские соглашения" о размещении Черноморского флота РФ на территории Украины являются неконституционными.

После деоккупации Крыма имущество Черноморского флота должно перейти в собственность нашей страны. Об этом для "Левого берега" сказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы для себя считаем эти соглашения никчемными. Тем более, что оккупант сам нарушил все, что можно было нарушить в этих договоренностях, равно как и Большой договор о дружбе, из которого мы вышли", – заявил он.

Резников подчеркнул, что в статье 17 Конституции говорится, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы.

"Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными", – пояснил министр.

Харьковские соглашения – Соглашения между РФ и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории нашей страны. Подписаны 21 апреля 2010 года президентами обоих стран в Харькове. Утратили силу после аннексии украинского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении в государственной измене из-за подписания "харьковских соглашений" в пользу России.