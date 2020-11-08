Резников анонсировал появление на Донбассе особых полицейских патрулей

Освобождая от российской оккупации территории Донецкой и Луганской областей, Украина намерена достичь полного разоружения незаконных формирований, а также ввести специальные патрули правоохранителей.

Соответствующий шаг в плане по решению ситуации на Донбассе анонсировал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников. В интервью "Радио Свобода" он рассказал, кто будет входить в указанные полицейские группы.

"Базовым блоком остается решение вопросов безопасности в первую очередь. Этот вывод иностранных войск, разоружение всех незаконных вооруженных формирований, полная демилитаризация региона, введение соответствующей полицейской миссии, которая обеспечит охрану общественного порядка", – отметил политик.

По его словам, сейчас сторонам переговоров по решению ситуации в ОРДЛО нужно искать компромисс, какой могла бы быть эта миссия.

"Возможно, с увеличенным, расширенным мандатом ОБСЕ и с привлечением новых полицейских патрулей, которые создавались бы с граждан Украины, готовых принять присягу на верность украинским законам, не имеющих опыта вооруженного противостояния, для того, чтобы не вызвать определенных лишних условий", – пояснил Резников.

Он добавил, что это опыт Хорватии, который сегодня использует Украина. В то же время подчеркнул, что это сложная работа, над которой еще надо работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Алексей Резников отметил, что для урегулирования ситуации на оккупированных частях Донбасса в Трехсторонней контактной группе необходимо создать пятую рабочую подгруппу. Она должна заниматься вопросами подготовки возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас его нет.