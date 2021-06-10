По всей Украине годами орудовала "талантливая артистка": жертвы лишались денег и золота

Правоохранители Киевской области задержали женщину, которую подозревают в более, чем 20 преступлениях на территории региона. Однако на самом деле за 43-летней мошенницей тянется еще более длинный шлейф: она много лет "терроризировала" жителей разных городов Украины.

О том, как и где аферистка забирала у людей деньги и драгоценности, выяснял OBOZREVATEL.

О поимке мошенницы 7 июня сообщил на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он рассказал, что женщина "работала" по наглой мошеннической схеме.

"В середине мая к нам стали поступать сообщения о том, что в магазины и аптеки приходила "сотрудница" энергетической компании. Она предупреждала о том, что будет подано напряжение более 40 тыс. вольт. Если у персонала есть золотые украшения, мобильные телефоны и другие ценности, необходимо их снять и положить в темный пакет, иначе они "почернеют". Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала", – рассказал Небытов.

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Как уточнили OBOZREVATEL в областной полиции, мошенница "засветилась" в Фастове, Белой Церкви, Вышгороде, Обухове, Яготине, Василькове и Буче. А взяли ее на горячем, когда она пыталась в очередной раз забрать золото и деньги у своих жертв.

Как стало известно OBOZREVATEL, подозреваемая в серии мошеннических преступлений – Лариса Лисенко. Ей 43 года, минимум 15 из которых она живет на средства обманутых ею людей.

"Мошенница родилась в пгт. Нижнее Луганской области, постоянного места жительства нет – гастролирует по всей Украине. Сейчас, как видим, перебралась поближе к столице, где более денежно", – рассказал наш источник.

Лисенко хорошо знакома правоохранителям минимум с 2007 года. Ее объявляла в розыск тогда еще милиция Киевской области, затем женщину судили за мошенничество. Еще ее привлекали к уголовной ответственности в 2013 году за серию преступлений в Сумах.

В этом городе, по словам наших собеседников, десятки людей пострадали от ее криминального "таланта". В отличие от недавних преступлений на Киевщине, тогда она чаще представлялась своим жертвам сотрудницей различных ведомств и служб (налоговой инспекции, земельного кадастра, санстанции и т.д.). Мошенница находила "нарушения" в работе и предлагала решить все быстро и по-хорошему. Попросту говоря, требовала взятку. Но иногда просто запугивала своих жертв, убеждала, что ценные вещи забирает временно – "пока не решится проблема".

"Лисенко – прекрасная артистка, очень разговорчивая. Когда выбирала новую жертву, то узнавала о собственнике разные подробности, готовилась к преступлению. А потом действовала нагло и уверенно. Почему ей безраздельно верили – пострадавшие не могли объяснить, говорили, что были будто под гипнозом. Ей отдавали все, что было, хотя в первую очередь аферистку интересовали, конечно же, деньги", – рассказал один из полицейских.

Но Сумами Лисенко не ограничилась. Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, мошенница хорошо "наследила" и в Запорожской области. в 2016 году на нее посыпались жалобы в полицию Мелитополя – в этом городе от нее пострадали десятки предпринимателей. Правоохранители даже обращались за помощью, называли ее имя, публиковали фото и просили помочь в розыске.

В Мелитополе и Запорожье Лариса промышляла на протяжении 2016-17 годов, а затем переехала.

В полиции говорят, что на счету гастролерши более сотни жертв, а сумму средств, которые она выманила, даже трудно представить. Сейчас правоохранители проверяют причастность Лисенко к другим подобным преступлениям на территории всей Украины.