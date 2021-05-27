Рецидивист из России с 25-летним тюремным стажем сбежал в Украину: его задержали на границе

Украинские пограничники задержали возле села Грабовское на Сумщине рецидивиста-россиянина. Он незаконно проник на территорию нашего государства.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, у злоумышленника при себе был только военный билет советского образца. Он назвался гражданином Российской Федерации и заявил, что хочет постоянно проживать в Украине. Впрочем, мужчина признался, что сознательно осуществил незаконное пересечение границы, к тому же не впервые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 2018 году я также переходил незаконно границу. Меня задержали и запретили въезд в Украину. А как же я могу не въехать, если я здесь родился, крестился, в армию отсюда ушел, и, наконец в тюрьме 25 лет отсидел", – сказал, выругавшись, россиянин.

По данным ГПСУ, в 2018 году этого мужчину действительно уже задерживали за незаконное пересечение украинской границы. Однако тогда он имел при себе паспорт гражданина РФ. В итоге его привлекли к административной ответственности, после чего нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет.

Теперь рецидивисту грозит административная ответственность и запрет въезда в нашу страну на 10 лет. Кроме того, есть вероятность того, что он окажется за решеткой в украинской тюрьме на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Хмельницкой области агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах воевал на стороне террористов "ЛНР".