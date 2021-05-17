Религиовед рассказал, как КГБ продвигал патриарха РПЦ Кирилла по карьерной лестнице

Во времена СССР глава Русской православной церкви патриарх Кирилл получил шанс продвигаться по карьерной лестнице, благодаря покровительству в Комитете государственной безопасности (КГБ). В частности, его "опекуном" был очень влиятельный митрополит Никодим (Ротов), который как раз сотрудничал с советской спецслужбой.

Об этом рассказал LIGA.net религиовед, гостевой преподаватель Украинского католического университета Александр Солдатов. По его словам, священнослужитель приблизил к себе Владимира Гундяева (настоящее имя патриарха Кирилла), когда тому было всего 18 лет.

"Благодаря особым симпатиям и расположению Никодима, имевший только среднее образование Володя, став его личным секретарем, почти экстерном окончил Ленинградские духовные школы, принял монашество, быстро стал иеромонахом и архимандритом", – отметил Солдатов.

Таким образом, уже в 20 с небольшим лет Кирилл представлял РПЦ на Всемирном совете церквей в Женеве, а в 27 стал ректором Ленинградской духовной академии, не имея вообще никаких научных работ.

Более того, карьера Кирилла была настолько стремительной, что нарушила даже возрастные ограничения и церковные каноны, добавил директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Ведь, согласно каноничному праву, диаконом может стать человек, который не моложе 25 лет, священником – 30, а епископом – 35 лет.

"Кирилл стал диаконом и священником в 23, епископом – в 29 лет. Но представителей так называемой канонической церкви нарушение канонов самим патриархом не волнует", – говорит эксперт.

Примечательно, что все это происходило в конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда стремительная карьера в религиозной сфере без активного содействия КГБ была невозможна. Особенно – без первого главного управления, отвечавшего за внешнюю разведку. А Кирилл беспрепятственно ездил с официальными визитами на Ближний Восток и в Африки, в Европе и США, Болгарию, Югославию, Грецию и Румынию.

Если проанализировать архивные документы и сопоставить даты визитов, то можно предположить, что тогда еще будущий глава РПЦ получил оперативный псевдоним "Михайлов", а его покровитель митрополит Никодим сотрудничал со спецслужбами под псевдонимом "Святослав".

Также известно, что Никодим был в близких отношениях со спецслужбами, выполнял партийные задания за рубежом. По словам Горевого, митрополит РПЦ фактически был инструментом КГБ, который использовал церковь для продвижения интересов СССР.

"Он возглавлял отдел внешних церковных связей, контактировал с иностранцами, создал группу топовых иерархов, которую называли никодимовцами. Эта группа подавала себя как либеральную, модерную во взглядах, но – работала на Советский Союз", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на черноморском побережье неподалеку от Геленджика нашли дачу стоимостью 22 млрд рублей (8,33 млрд грн), которая якобы принадлежит патриарху РПЦ Кириллу. Перед этим неподалеку журналисты обнаружили дворец президента РФ Владимира Путина.