Рейдерский захват 'Столичного': суды опровергли претензии Молчановой на рынок

Почти неделя прошла с момента, когда рейдеры, используя молодых людей, которые позиционировали себя как "патриотическую общественность", активистов "Правого сектора" и бойцов "Азова", захватили под свой контроль крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине "Столичный". Делали они это с помощью топоров и кувалд, взрывов и слезоточивого газа. Особой абсурдности тому беспределу, который происходил на глазах у полиции и Нацгвардии на территории крупного предприятия в пригороде Киева добавляла пригнанная рейдерами для штурма рынка бронетехника.

И пока правоохранительные органы не могут навести порядок на предприятии и восстановить законность – предприниматели и арендаторы ежедневно пишут десятки заявлений о мародерстве, грабежах и нападениях на них со стороны "патриотов" по вызову. А самоназванные "законные владельцы" "Столичного" строчат посты в телеграмме и публикуют новости в дружественных им СМИ, в которых убеждают: все недвижимое имущество рынка, мол, принадлежит двум юридическим лицам – компаниям "Оилси" и "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Так якобы решили украинские суды.

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Вот только на самом деле все – с точностью до наоборот. Ведь в течение трех месяцев до нападения реальные владельцы "Столичного" один за другим выигрывали судебные процессы в различных инстанциях. Еще несколько крайне важных решений, в том числе, и в Верховном суде, было принято во время и непосредственно после рейдерского захвата 3 июня.

И именно осознание, что при таком резонансе ни один суд не рискнет пойти против закона и стать на сторону рейдеров миноритарного акционера рынка Влады Молчановой – и заставило ее пойти "ва-банк" и прибегнуть к силовому захвату.

Но обо всем по порядку.

Старт рейдерскому захвату рынка "Столичный" киевской застройщицей Владой Молчановой дало странное решение Макаровского районного суда о "мировом соглашении", принятое 25 ноября 2020 года.

"По поддельной доверенности некая неизвестная личность по фамилии Дрыга заключила мировое соглашение, по которому передала все корпоративные права одного из участников рынка "Столичный" - ООО "Аграрный маркетинговый центр" (эта компания владела 77,5% акций "Столичного", а одним из ее бенефициаров является Александр Стельмах. – Ред.) – физическому лицу, господину Горбачу. Получив корпоративные права АМЦ, Горбач начал переназначать директоров, отчуждать собственность, перепродавать доли, в частности, двум зарегистрированным на Кипре компаниям", - рассказывает представитель законного владельца рынка Александра Стельмаха Антон Арефьев.

В сети, в том числе, и в СМИ можно найти упоминания о полном тезке загадочного господина Дрыги, с которым у него совпадает даже год рождения. Об этом тезке журналисты успоминали как об одном из криминальных авторитетов Крыма. Вот только одна это личность или разные – сказать точно не может никто: Дрыгу, который заключал "мировое соглашение" с Горбачем, никто и в глаза не видел. В суде он так и не появился. Даже документы для заключения упомянутой "мировой" в суд попали через канцелярию: их просто бросили в почтовый ящик.

Доверенность, на основании которой суд разрешил передачу корпоративных прав за задолженность в размере 2 млн долларов, за которой якобы один из бенефициаром "АМЦ", британская компания "Гудлайт Кэпитал Лимитед", "уполномочила" Дрыгу на заключение "мировой", не соответствовала никаким установленным законодательством требованиям к составленных на иностранном языке документам. Она не была апостилирована, надлежащим образом переведена и заверена нотариально. Ее подписал непонятно кто. Более того: впоследствии директор британской компании опроверг факт выдачи такой доверенности. Нет ее и в соответствующем реестре доверенностей, выданных компанией.

Однако все это не аргумент - ни для Макаровского райсуда, который принял решение о "мировом соглашении", ни для рейдеров, которые сразу же взялись выстраивать длинную цепь перепродаж фактически украденных корпоративных прав для того, чтобы усложнить впоследствии законным владельцам возвращение украденного.

Одним из звеньев этой рейдерской цепи стала приближенная к Молчановой компания "Оилси", представители которой сейчас именуют себя законными владельцами "Столичного".

А для того, чтобы настоящие владельцы можно дольше не узнали о том, что происходит, названия компаний, которые фигурировали в деле, умышленно искажались. Впрочем, все тайное когда-нибудь становится явным. Поэтому законные владельцы "Столичного", узнав о случившемся, взялись отстаивать свои права в судах.

Начиная с апреля 2021 года суды разных уровней друг за другом загоняли рейдеров в тупик, становясь на сторону мажоритарного акционера Александра Стельмаха и действующей администрации "Столичного".

Так, 8 апреля 2021 года Киевский апелляционный суд своим постановлением отменил решение Макаровского райсуда об утверждении мирового соглашения.

Согласно действующему законодательству после этого суд первой инстанции в Макарове должен "откатить" назад все действия и изменения, которые были сделаны на основе принятого им решения. В юриспруденции этот процесс называется "поворотом исполнения судебного решения". Чтобы не допустить возвращения дела в суд первой инстанции и затянуть время, юристы Молчановой прибегли к "процессуальным диверсиям" - и под различными предлогами старались не допустить передачи материалов производства в суд первой инстанции.

Сначала они подали апелляционную жалобу на решение Киевского апелляционного суда от одной компании – и получили полный отказ даже в открытии апелляционного производства.

Такая же участь ждала и апелляционную жалобу от имени другой компании.

Неудачной оказалась и попытка затянуть передачу документов под предлогом исправления описки в решении Киевского апелляционного суда от 8 апреля.

Последняя попытка рейдеров добиться открытии апелляционного производства по делу 370/2669/20 на постановление об утверждении мирового соглашения Макаровским райсудом провалилась 7 июня.

К тому же, 4 июня свое слово сказал и Верховный Суд Украины, который отказал рейдерам в приостановлении действия постановления апелляционного суда до завершения кассационного рассмотрения.

"Все, что могли – они уже подали. Все рассмотрено и дело должно в ближайшее время вернуться в суд первой инстанции. Состоится поворот исполнения, будет восстановлена корпоративная структура, которая существовала до рейдерского захвата. И мы так понимаем, что 8 апреля, когда они проиграли апелляцию, им стало ясно: рассказывать, что они "законные владельцы", осталось недолго. Наверное, поэтому они и прибегли к такому отчаянному шагу как силовой захват. Ибо "порешать в судах" - на что, похоже, были большие надежды – у них не получилось", - считает Арефьев.

Параллельно несколько болезненных судебных проигрышей Молчанова и Ко потерпели и в судах по поводу судебного обременения, наложенного на корпоративные права и имущество рынка "Столичный". Этот арест в январе 2021 года был наложен по иску законных владельцев рынка: узнав о попытке рейдерского захвата, они обратились в суд с иском об истребовании назад доли в бизнесе и наложении ареста на украденные корпоративные права. По словам Арефьева, это было необходимо, чтобы "заморозить" ситуацию и не дать рейдерам возможности и дальше распливать украденные доли, продолжать перепродавать их или менять уставный капитал предприятия.

Впрочем, это подействовало лишь частично. Уже при наложенном судом ареста, "Оилси", с помощью черных нотариусов и купленных госрегистраторов, "переназначила" директора рынка и взялась отчуждать имущество "Столичного". Противозаконно внесенные в госреестр изменения Минюст в пределах своих полномочий отменял, но "Оилси" таки смогла закрепить за собой два объекта недвижимости: павильон № 6 (где располагалась администрация рынка) и кассы на въезде на территорию предприятия.

Параллельно Молчанова и Ко пытались отменить арест в судах. Однако и здесь потерпели сокрушительное поражение. 5 мая 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы подконтрольных киевской застройщице компаний относительно решения о наложении ареста в качестве обеспечения иска на павильоны "Столичного".

А 8 июня 2021-го тот же суд подтвердил арест корпоративных прав, наложенный по иску законных владельцев рынка.

Наглость, с которым подконтрольные Молчановой компании "отжимали" рынок у законных владельцев, была настолько очевидной, что грядущее поражение в судах в противостоянии с мажоритарным акционером была для рейдеров очевидной. Вероятно, поэтому они и прибегли к крайней мере – и пришли 3 июня на рынок с вооруженными титушками и бронетехникой.

Сейчас, как рассказывает Арефьев и как следует из размещенных самопровозглашёнными "законными владельцами" в телеграмм-канале "Столичного", речь идет не о том, чтобы удержать рынок, а хотя бы о том, чтобы максимально "монетизировать" свое там пребывание.

"У "Оилси" – два объекта недвижимости. Но они сейчас требуют от арендаторов даже тех объектов, к которым "Оилси" никакого отношения не имеет, заключать договоры и платить деньги именно этой компании. Логика простая: счета рынке пока арестованы, поэтому им не выгодно аккумулировать средства на этих счетах. Ибо очевидно, что через месяц-два "Столичный" вернется к законным владельцам. они не получат ничего. Поэтому сейчас и штормят арендаторов с требованием заключить договоры аренды именно с "Оилси" - и не на год, как это было в "Столичном" всегда, а всего на три месяца", - рассказывает Арефьев.

По словам арендаторов, в качестве "убеждения" самопровозглашенное руководство угрожает отключить электроэнергию и даже забрать у предпринимателей товар.

Поэтому нынешние заявления "законных владельцев" рынка "Столичный", ретранслируемые через подконтрольные Молчановой СМИ – не более чем хорошая мина при плохой игре. Игре, которая, хочется верить, закончится восстановлением справедливости и наказанием рейдеров. Ведь в противном случае этот исключительный для Украины сейчас по уровню наглости произвол – станет нормой.