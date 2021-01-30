Рейдерская атака на рынок 'Столичный' возмутила журналистов

Последние несколько недель вокруг киевского рынка "Столичный" идут настоящие военные действия. Рейдеры и "черные нотариусы" под руководством власти Молчановой не смогли финализировать незаконное изъятие земли из-под предприятия, поскольку вмешалось Министерство юстиции и антирейдерская комиссия. Поэтому изобретательные рейдеры привлекли к митингам под министерством и у рынка представителей "Правого сектора". Патриоты уверяют, что вышли бороться с "предшественниками", хотя предоставить любую логическую аргументацию, почему они выступают на стороне рейдеров - не могут, передает telegraf.com.ua.

Между тем, владельцы рынка, которых пытаются выбросить рейдеры пытаются обеспечить нормальную работу предприятия и своевременную выплату налогов городскому бюджету. И это противоречие - между уличными протестующими и реальными рабочими - бросилось в глаза журналистам центральных СМИ. Так, телеведущий Василий Апасов констатировал, что "когда в государстве нет четкого законодательства, которое делает рейдерство юридических лиц невозможным, бизнес привлекает митингующих к решению споров". И после этого с иронией добавляет: "Сразу видно - борцы за справедливость пришли".

Очевидно, общественное внимание приковано к ситуации вокруг "Столичного" не только из-за значимости предприятия, но и как ответ на требование времени по принятию необходимых норм и регламентов, обеспечивающих работу бизнеса.

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно оборачивались огромные средства оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов. Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольных миноритарных акционеров власти Молчановой администрации вводилось в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятий.

Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно приводился администрацией к банкротству. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынка для построения нескольких многоэтажек.

После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, "черными нотариусами" было обнародовано документы о фиктивных долгах рынка перед компанией "Спецстрой-Монолит", и как следствие - внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста.