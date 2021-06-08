Муж получил "визу" на тот свет, жена – в реанимации: за что расстреляли семью на Житомирщине

В Коростышевском районе Житомирской области ночью 8 июня произошла трагедия. Неизвестный открыл огонь по дому со спящими людьми. Глава семьи погиб, а его жена сейчас находится в реанимации. Девочка чудом не пострадала.

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Подробнее о ЧП и что могло послужить причиной – читайте в материале OBOZREVATEL.

Село Грубское – небольшое, жителей всего около 100. Живописное место, спокойная и размеренная жизнь.

Ночью тишину разорвали звуки автоматной очереди: неизвестный обстрелял дом на окраине села. Стрельбу около 00:30 услышала соседка и вызвала полицию. По информации правоохранителей, преступник стрелял через стекло по спящей паре.

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Глава семьи Сергей Миненко погиб на месте, его жена Ирина была тяжело ранена и доставлена в больницу (сейчас она прооперирована и находится в реанимации).

Чудом не пострадала 12-летняя дочка – девочка спала в другой комнате.

Один из жителей села, Леонид С., рассказал OBOZREVATEL, что о ЧП узнал рано утром. "С половины седьмого утра тут было такое движение, как никогда: машины ездили беспрерывно... Тогда я и узнал об убийстве", – добавил сосед.

По словам соседа, и Сергею, и Ирине за 40, они растили двух дочек – девочкам 12 и 16 лет.

"Они живут в селе давно, Сергей раньше даже имел пилораму, работал лесником, на ферме держал скот. Что произошло, не знаю, но потом сосед все продал и стал работать дальнобойщиком, ездил за границу", – поделился Леонид.

По его словам, в день убийства Сергей Миненко якобы должен был получить визу. "Рассказывали, что он должен был ехать за документами. Перед этим сидел дома месяц, а потом получил "визу" на тот свет. Вот ведь как бывает", – сокрушается сосед.

Односельчане говорят, что семья Миненко – очень хорошие люди. "Глава семьи – очень надежный и хозяйственный, его супруга все свое время посвящала детям. Такая приятная женщина", – рассказала соседка Любовь.

По словам односельчан, у супругов были долги не только перед одним из банков (около 100 тысяч гривен), но и перед частным лицом.

Как сообщили в полиции Житомирской области, подозреваемый в тяжком преступлении уже задержан. Им оказался 59-летний житель соседнего села Вишневое.

Он был знаком с Сергеем Миненко, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательства.

"В усадьбе, где жил подозреваемый, полицейские провели неотложный обыск и изъяли в ходе следственных действий доказательства противоправной деятельности мужчины. Среди найденного – оружие различного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, другие боеприпасы. Во время общения с полицейскими он не сразу признал причастность к ночному расстрелу супругов в соседнем селе", – сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Специалисты-баллисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в области проведут экспертное исследование изъятого оружия, боеприпасов и взрывоопасных смесей. Сейчас мужчина задержан. По совокупности совершенных тяжких преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.