В ДТП под Киевом 12-летний мальчик погиб в день своего рождения, полиция подозревает отца: детали трагедии

На Киевщине 12-летний мальчик погиб в ДТП в день своего рождения. Трагедия произошла около Белой Церкви, когда его семья возвращалась из Броваров. Отец находится в реанимации и до сих пор не знает о смерти своего мальчика. При этом полиция подозревает именно мужчину, который был за рулем автомобиля и якобы "сильно превысил скорость". Хотя родственники настаивают, что это несчастный случай и причиной аварии была разбитая дорога.

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Трагедия произошла на Киевщине в районе Белой Церкви под вечер 6 июня. По предварительной версии полиции, водитель легкового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево:

Богдан В. погиб на месте , в тот день ему как раз исполнилось 12 лет;

его родители Светлана и Николай (был за рулем), а также крестная мальчика с тяжелыми травмами попали в больницу.

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"Сейчас мама находится в шоковом состоянии, отец в реанимации с тяжелыми травмами, крестная тоже в реанимации. За их жизни борются врачи в буквальном смысле", – рассказала одна из знакомых семьи.

Как стало известно OBOZREVATEL, 8 июня Богдана похоронили, с ним смогла попрощаться только мама.

Одна из родственниц рассказала, что Николай до сих пор не знает о смерти сына. "К нему должен прийти следователь, не знаем, как и сказать отцу о гибели Богдана. Он был очень светлый, открытый, веселый, разговорчивый ребенок. Еще когда ему было 4 годика, говорил, что хочет стать президентом" – рассказывает OBOZREVATEL женщина.

В тот роковой день семья возвращалась из аквапарка в Броварах, где отмечали день рождения мальчика.

"Не доезжая до села Ивановка автомобиль попал в яму. Шел дождь и Николай под водой не увидел ее. У машины вырвало колесо, их выбросило через сплошную линию на другую полосу, подкинуло, раскрутило и они задней частью врезались в дерево. А потом еще и выкатились в поле. Это ужас", – рассказывает родственница.

Она заверила, что Николай всю жизнь работал водителем и всегда ездил аккуратно. По ее словам, на этом участке дороги каждые 200-300 метров встречаются ямы, порой по коленоглубиной.

"С автодора ничего не спросишь. А полиция открыла уголовное дело против водителя, хотя это несчастный случай. Человек сына потерял" – расстраивается женщина.

Семья погибшего Богдана живет в городке Узин на Киевщине. В соцсетях удалось отыскать только фотографии 10-летней давности, на которых еще маленький Богдан со старшим братом. Видно, что малыша очень любили в семье.

Знакомые семьи подтверждают, что Николай много лет водил автомобили, как легковые, так и грузовые. Они уверены, что мужчина не мог настолько превысить скорость, чтобы вылететь с дороги. Особенно тогда, когда в салоне находился его младший сын.

"Пока он в реанимации и не может себя защитить, полиция обвиняет его в смерти его же сына! Тогда пошел дождь, а дорога на том участке ужасная. И именно в том месте, где случилось все, есть большая яма. До сих пор там стоит вода. Скорее всего он колесом попал в нее. На фото видно, что колесо буквально вырвало из автомобиля, поэтому машину и понесло", – считает Александра, знакомая семьи.

В пабликах в Facebook пользователи также публикуют видео с места, где случилась авария. На записи видно, что на дороге большая яма.

Многие пишут о том, что дороги в этом районе уже давно никто не ремонтировал и там яма на яме. Местные жители не могут тут ехать с большой скоростью, поскольку постоянно приходится объезжать выбоины.

Однако в пресс-службе полиции Киевской области говорят, что, по предварительным данным, водитель сильно превысил скорость. "Именно это и могло стать причиной аварии. Он не справился с управлением", – говорит спикер Мария Дедюк.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего). Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.