Разыскиваемый по делу о трагедии 2 мая сын экс-мэра Одессы получил высокую должность в Крыму

В оккупированном Россией Крыму, разыскиваемый по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – Владимир Боделан, получил высокую должность.

Как сообщает сайт оккупационной администрации Симферополя, Боделан стал заместителем главы администрации Симферопольского района.

Новую должность Боделан занял 5 октября. Ранее он был "помощником главы Крыма Главного управления по обеспечению деятельности республики".

Владимир Боделан

Отметим, что глава оккупационной администрации Симферопольского района Дионис Алексанов рассказал, что Боделан с 2010 года является гражданином РФ, пишет "Подъем".

"Мы его проверяли, пробивали все. Он человек порядочный, ничего на нем не висит, руководитель инициативный. Украине у нас доверия нет. Он испытательный срок прошел. За период проживания в РФ он со всех сторон себя положительно показал. Без проверки я бы его не взял. Я очень серьезно отношусь к этим вещам. Сегодня действительно есть кадровый голод везде", – говорил оккупант.

Напомним, что в 2016 году Национальная полиция объявила в розыск Владимира Боделана – сына бывшего мэра Одессы Руслана Боделана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Боделана заочно арестовали за бездействие во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.