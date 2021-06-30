В Киеве пастора Кунца уличили в хищении церковного имущества: детали скандала

Пастора Владимира Кунца уличили в присвоении имущества, принадлежащего РО "БМТ "Слово життя". По словам верующих, речь может идти о дорогостоящей недвижимости (культовые сооружения) в Печерском районе города Киева на миллионы долларов, которую пастор якобы переоформил на ближайших родственников.

Ранее он неоднократно становился фигурантом скандалов, связанных с имуществом, которое должно принадлежать всем прихожанам. Так, отлученный Союзом ЕХБ от пасторского служения Владимир Кунец предпринимал попытки отобрать "Храм Мира" у Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, прихожане которого профинансировали строительство.

В фильме расследовании "Пастор в овечьей шкуре" сообщалось о шикарных особняках на миллионы долларов, которые пастор настроил в столице якобы на деньги, предназначавшиеся на строительство главного храма всех баптистов.

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Согласно информации на конец 2020 года, Владимир Кунец являлся фигурантом шести уголовных производств. Факты, которые будут изложены в этом материале могут заинтересовать правоохранителей.

Предыстория

В начале 90-х годов в Киеве было основано религиозную организацию – Благотворительное миссионерское общество "Слово Життя" (далее РО БМТ "Слово Життя". – Ред.) для реализации гражданами права на свободу вероисповедания. РО БМТ "Слово Жизни" принадлежит к христианским баптистским церквям Украины.

В начале 1992 года БМТ "Слово Життя" было приобретено у Благотворительного миротворческого общества "Згода" дом общей площадью 106,7 кв. м, склады, гараж, 2 теплицы, погреб и прочие сооружения. Указанные объекты недвижимого имущества расположены по адресу: г. Киев, Печерский район, ул. Мичурина, 64. Сегодня это элитный район столицы, именуемый "Царское село".

Недвижимость принадлежала РО БМТ "Слово Жизни" на праве собственности и была зарегистрирована в БТИ Киева согласно действующего на то время законодательства. За средства прихожан церкви (верующих христиан-баптистов), начиная с 1992 года, проводилась реконструкция и перестройка приобретенных зданий и сооружений, в результате чего было построено храмовый комплекс, который включал в себя здание храма и подсобные хозяйственные помещения.

Храмовый комплекс по ул. Мичурина, 64 строился для проведения богослужений и учитывался по данным Министерства культуры Украины, как культовое сооружение РО БМТ "Слово Жизни", в котором совершается богослужение христиан-баптистов.

Имущество церкви, созданной на базе "Слово життя", по сей день находится в распоряжении Кунца и располагается по соседству с "Храмом Мира".

В официальных документах, которые приводят журналисты в своих расследованиях, указано, что на земельном участке якобы располагаются строения общей площадью 106 квадратных метров.

На самом же деле общая площадь всех объектов, расположенных на участке, составляет около 1000 м. кв. Из них – 700 квадратных метров – трехэтажный дом, остальное – несколько помещений и некий коммерческий объект. Отметим, что значительная часть строений построена без должной разрешительной документации, а сами участки не имеют кадастровых номеров.

По подсчетам журналистов-расследователей, которые учли наименьшую стоимость квадратного метра недвижимости в этом районе, указанное имущество религиозной организации на Печерске оценивается в несколько миллионов долларов США.

Выяснилось: обокрал прихожан в пользу родственников

В конце 2020 года на общем собрании членов РО БМТ "Слово Життя" были выявлены факты растраты церковного недвижимого имущества религиозной организации, которое было переоформлено на родственников Кунца Владимира Яковлевича: Рябого А. В., Гориченко О. В., Кунца А. В.

Верующие осудили поведение руководителя "Слово Життя" Кунца Владимира Яковлевича и рекомендовали Правлению религиозной организации принять меры по его освобождению от должности президента с 15.11.2020 года. Кунец непрерывно занимал должность руководителя РО БМТ "Слово Жизни" с 1993 года.

Вместо Кунца должность президента РО "БМТ "Слово життя" занял диякон Ильин Петр Анатольевич, призванием которого, среди прочего, было отвоевать у Кунца то, что он якобы украл.. 01.12.2020 года соответствующие изменения и сведения о руководителе РО БМТ "Слово життя" были внесены Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований.

Когда новый президент Петр Ильин получил полномочия президента организации, он начал выяснять, что же на самом деле произошло с имуществом организации, делать запросы в соответствующие инстанции.

В марте 2021 года выяснилось, что храмовый комплекс по ул. Мичурина, 64 был разделен на 3 части и зарегистрировано на праве собственности за тремя физическими лицами:

1. Киев, ул. Мичурина, 64-В (жилой дом, общая площадь 212,9 кв.м) зарегистрирован частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Мазарчук Натальей Владимировной (решение №51608987 от 13.03.2020 года) на праве собственности за Гориченко Ольгой Владимировной, дочерью Владимира Кунца;

2. Киев, ул. Мичурина, 64-Б (жилой дом, общая площадь 495,7 кв. м) зарегистрировано Частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Мазарчук Натальей Владимировной (решение №51607717 от 13.03.2020 года) на праве собственности за Рябым Александром Владимировичем, внуком Владимира Кунца.

3. Киев, ул. Мичурина, 64 (жилой дом общей площадью 106,7 кв. М) зарегистрирован частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Новицкой Т. А. (решение о государственной регистрации №23847123 от 21.08.2015р. И №23820738 от 20.08.2015р.) на праве собственности за Кунцом Александром Владимировичем., сыном Владимира Кунца.

Государственная регистрация состоялась на основании договоров купли-продажи ½ части жилого дома от 20.08.2015 г. № 1192 и от 21.08.2015р. № 1199, заключенных между РО БМТ "Слово Жизни" (Продавец) и Кунцом Александром Владимировичем (Покупатель).

Практически под все эти регистрационные действия подкладывались технические паспорта, изготовленные в тайне от прихожан, протоколы сборов и заявления РО "БМТ "Слово Життя".

В случае с договором купли-продажи половины дома средства на счет религиозной организации не поступали. Дом, который по документам имеет 106 кв. метров, на самом деле имеет площадь в несколько раз больше (около 700 кв. м).

По договорам купли - продажи ½ части жилого дома по ул. Мичурина 64 от 20.08.2015 г. № 1192 и от 21.08.2015 г. № 1199, РО "БМТ "Слово Житя" должна получить денежные средства в сумме 193 520 гривен. Однако ни к подписанию спорных договоров, ни после их подписания, ни в наличной, ни в безналичной форме, продавец недвижимого имущества никаких средств от Кунца А. В. не получал.

Сумма сделок по указанным договорам купли-продажи может говорить о занижении стоимости отчуждаемого недвижимого имущества. Ведь частный дом в элитном Печерском районе Киева площадью 106,7 кв. м. (реальная площадь больше) с надворными постройками стоит, как было указано выше, несколько миллионов долларов. Имущество вероятно было продано за копейки и роздано бесплатно родственникам Владимира Кунца. Кроме прочего, это занижение стоимости недвижимости также может свидетельствовать и об уходе от налогообложения при совершении сделки купли-продажи.

"Таким образом, Кунец В. Я. действовал не в интересах Религиозной организации, а в интересах своих близких родственников, вступил с ними в сговор, с целью переоформить на их имя церковное недвижимое имущество, лишив религиозную организацию культовых сооружений и возможности организовывать и вести богослужения с целью удовлетворения религиозных потребностей верующих христиан-баптистов. По сути Кунец В. Я. распорядился церковным имуществом, как своим собственным", – говорят в РО "БМТ "Слово Життя".

Юристы РО "БМТ " Слово Життя" убеждены, что Кунец мог нарушить сразу несколько законов Украины.

В соответствии со ст. 18 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", религиозные организации владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, принадлежащим им на праве собственности. Право собственности религиозных организаций охраняется законом.

"Когда отчуждалось имущество церкви, мы выявили лиц, которые за это якобы голосовали. То есть был какой-то протокол, где было принято решение отчуждать это имущество и передать его третьим лицам, приближенным к Кунцу. Подписан этот протокол Кунцом и Рябым", – говорит новый президент РО "БМТ "Слово Життя" Петр Ильин.

Этот документ оказался в нашем распоряжении.

Согласно ч. 3 ст. 237 ГК Украины, представитель не может совершать сделку от имени лица, которое он представляет, в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства, а также в отношении других лиц, установленных законом.

25 июня 2021 года в городе Киеве по ул. Мичурина, 64 состоялось общее собрание религиозной организации "БМТ " Слово життя", на котором верующие приняли решение обратиться в правоохранительные органы по поводу разворовывания имущества церкви.

Кроме того, участники собрания проголосовали за то, чтобы обратиться в Главное управление Геокадастра в городе Киеве и Киевский городской совет с тем, чтобы не допустить передачу земельного участка (его частей), который пребывает в пользовании РО "БМТ "Слово життя" в собственность третьих лиц.

Все члены РО "БМТ "Слово Життя" были заранее должным образом уведомлены о проведении общих сборов. На собрании присутствовал также ранее отстраненный руководитель этой организации, пастор Владимир Кунец.

Всех собравшихся Кунец не пустил в здание храмового комплекса, поэтому прихожане были вынуждены проводить сборы на улице. Сам он наблюдал за действием с крыльца и иногда бросал комментарии в сторону верующих.

"Когда мы копались в этих бумагах, мы обнаружили 12 человек, которые входили в состав РО "МБТ "Слово жизни" и которые якобы принимали это решение об отчуждении имущества организации. Из этих 12 человек практически никого сегодня не было. РО "БМТ Слово життя" их приглашала, но, я так понимаю, что Кунец строго настрого запретил им приходить, потому что аргументации у него нет и ему было стыдно, чтоб они узнали эту всю правду. Потому что, когда ты принимаешь решение самостоятельно, их не уведомляешь, а подкладываешь их подписи в аминистрацию под регистрацию, то неудивительно, что их даже стыдно звать", – говорит президент "Слово Життя" Петр Ильин.

Несмотря на то, что верующие приняли решение на собрании обратиться в правоохранительные органы, как нам удалось разузнать, полиция опередила прихожан и ранее открыла еще одно уголовное производство в отношении Кунца за № 12020100060003386 по ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов).

Также в нашем распоряжении оказался список (реестр) членов сборов РО "БМТ "Слово Життя" , который подкладывался к документам по перерегистрации имущества религиозной организации на родственников Владимира Кунца.

В документе не указано, под чем именно подписываются члены, отсутствует дата и прочие подробности, некоторые отчества членов перепутаны. Почти половина людей из списка – родственники Владимира Кунца.

По информации источников из правоохранительных органов, следователь некоторых людей из этого списка вызывал, например, гражданку Шаркову. Она, уверяют правоохранители, якобы первый раз слышит о том, что принимала участие в отчуждении имущества религиозной организации. Точно такой же там есть гражданин Дубосар. То есть, кроме родственников, он практически никого не приглашал. Теперь, когда, очевидно, все ожидают громкого судебного процесса, граждане, которые фигурируют в приведенном списке, должны определиться: либо их в темную использовали, либо они соучастники преступления.

"На этом основании, без договора купли-продажи, просто по акту приема-передачи передал все эти помещения. В последствии их перерегистрировал, как принято сегодня говорить, черный нотариус. При этом всем я не понимаю, как могла происходить регистрация без земельного участка. Ведь кадастровых номеров-то не было. И все это он делил на троих людей. Пытался разбить на три участка, получить временный кадастровый номер и пойти на приватизацию. До определенного момента он дошел, начал делать техническую документацию",– говорит диякон Петр Ильин.

Кроме того, что очень важно, в апреле 2021 года Печерский районный суд города Киева в деле № 757/14764/21-ц по гражданскому иску РО "БМТ "Слово життя" к родственникам Владимира Кунца, на которых отчуждалось церковное имущество (Кунцу Александру Владимировичу, Рябому Александру Владимировичу и Гориченко Ольге Владимировне), наложил арест на все перечисленное выше имущество.

Отметим, что собрание религиозной организации "БМТ "Слово життя" таки удалось провести, несмотря на нежелание Кунца. Как видно на видео, приведенном выше, Кунцу собрание не понравилось. Более того, он вышел к прихожанам в шортах и бросал проклятия в сторону прихожан.

Теперь, когда от бывшего президента РО "БМТ "Слово Життя" уже ничего не зависит в этой организации, вся надежда на правоохранительные органы и справедливый суд, который просто обязан вернуть верующим принадлежащее им по праву имущество религиозной организации.