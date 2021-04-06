Разведка засекла переброску кадровых военных РФ к границе с Украиной

Россия усиливает боевые возможности оккупационных войск на Донбассе, перебрасывая к границе Украины кадровых российских военнослужащих, прибывающих туда якобы под видом командировки.

Доукомплектование рядов террористов "Л/ДНР" проходит при содействии командования вооруженных сил РФ. Об этом говорится в сводке пресс-службы украинского Министерства обороны по ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.

"По информации Главного управления разведки Минобороны, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной", – отмечают там.

Подчеркивается, что с начала апреля враг осуществляет доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава военнослужащих на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ.

Таким образом, добавляют в Минобороны, командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими.

Как сообщал OBOZREVATEL: