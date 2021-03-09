Разведка засекла ночные обстрелы и наращивание вооружения "Л/ДНР"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Война на Донбассе

Российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций Вооруженных сил Украины, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В сводке отметили, что командование наемников постоянно стремится дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме огневой активности, враг прибегает к оборудованию дополнительных позиций для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивает количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения. Кроме того, оккупанты пополняют боеприпасы в подразделениях на передовых позициях.

Между тем пресс-служба штаба ООС в Facebook сообщила о падении беспилотника СММ ОБСЕ из-за резкого исчезновения сигнала GPS. Инцидент произошел 7 марта.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области. Около 12:00 дня, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, БПЛА начал терять сигнал GPS. Команда СММ, пытаясь посадить летательный аппарат, направила его к базе вблизи населенного пункта Степановка, что на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS ", – сказано в сообщении.

После этого наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением БПЛА и начали его аварийную посадку. Однако во время второй попытки приземления БПЛА начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км к востоку от населенного пункта Романовка. Летательный аппарат был найден 8 марта.

Украинские армейцы отметили, что пропагандисты ОРДЛО пытаются возложить вину за это ЧП на наших защитников, впрочем такая информация не соответствует действительности.

ООС

ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка сообщила, что, начиная с конца февраля, террористы "Л/ДНР" усилили идеологическую работу среди местного населения. Она направлена на героизацию российско-оккупационных войск и рекламу военной службы в рядах захватчиков.

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