Разведка засекла ночные обстрелы и наращивание вооружения "Л/ДНР"

Российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций Вооруженных сил Украины, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В сводке отметили, что командование наемников постоянно стремится дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме огневой активности, враг прибегает к оборудованию дополнительных позиций для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивает количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения. Кроме того, оккупанты пополняют боеприпасы в подразделениях на передовых позициях.

Между тем пресс-служба штаба ООС в Facebook сообщила о падении беспилотника СММ ОБСЕ из-за резкого исчезновения сигнала GPS. Инцидент произошел 7 марта.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области. Около 12:00 дня, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, БПЛА начал терять сигнал GPS. Команда СММ, пытаясь посадить летательный аппарат, направила его к базе вблизи населенного пункта Степановка, что на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS ", – сказано в сообщении.

После этого наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением БПЛА и начали его аварийную посадку. Однако во время второй попытки приземления БПЛА начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км к востоку от населенного пункта Романовка. Летательный аппарат был найден 8 марта.

Украинские армейцы отметили, что пропагандисты ОРДЛО пытаются возложить вину за это ЧП на наших защитников, впрочем такая информация не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка сообщила, что, начиная с конца февраля, террористы "Л/ДНР" усилили идеологическую работу среди местного населения. Она направлена на героизацию российско-оккупационных войск и рекламу военной службы в рядах захватчиков.