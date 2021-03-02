Разведка засекла активизацию минометчиков и артиллерии "Л/ДНР"

Командование российских оккупационных войск на Донбассе начало интенсивную подготовку подразделений минометчиков и артиллеристов вблизи линии разграничения.

Также разведкой было замечено практическое развертывание расчетов врага и наведение на цели огневого поражения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Насторожило украинских защитников и то, что соединения российских наемников на фронте стали совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.

Кроме того, с начала 2021 года во время занятий по инженерной подготовке в частях 1 и 2 армейских корпусов под руководством кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.

Напомним, по данным Главного управления разведки, на Донбассе постоянно работают около 50 российских снайперов. В целом ОРДЛО стали для захватчиков полигоном для испытаний новейшего оружия российских силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинские разведчики установили, что присутствие российских войск в оккупированном Крыму увеличилось более чем вдвое. Этот факт подтвердили данные космического мониторинга.