Разведка узнала, сколько наемников России воюют на Донбассе
Штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек
В "Л/ДНР" проходят службу и примерно 3000 кадровых военных ВС РФ
В то же время в рядах оккупантов отмечается уменьшение мобилизационного ресурса
Укомплектованность оккупационных военных объединений на оккупированном Россией Донбассе составляет до 80 процентов. Больше всего это наблюдается в тыловых частях и подразделениях обеспечения боевиков.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Так он прокомментировал проведение так называемыми администрациями "Л/ДНР" проверки своей мобилизационной готовности, передает сайт Минобороны.
"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС РФ, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", – заявил представитель ГУР.
В частности, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. И в 1 и 2 АК проходят службу около 3000 кадровых военных вооруженных сил страны-агрессора.
В то же время, как подчеркивают украинские разведчики, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. Кроме этого, в таких условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.
Отметим: ранее в ГУР Минобороны также информировали, что оккупанты вербуют людей на Донбассе в ряды "миротворцев" в Нагорном Карабахе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) объяснил, почему на Донбассе осталось мало кадровых военных России.
По его мнению, на оккупированных территориях больше нет десятков тысяч таких представителей армии РФ, с начала агрессии ряды оккупантов стали значительно реже.
Напомним также, что 28 ноября в оккупированной Горловке Донецкой области на заводе "Энергомаш" прогремело несколько мощных взрывов, в результате чего погибли 12 военных России.