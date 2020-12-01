Разведка узнала, сколько наемников России воюют на Донбассе

Укомплектованность оккупационных военных объединений на оккупированном Россией Донбассе составляет до 80 процентов. Больше всего это наблюдается в тыловых частях и подразделениях обеспечения боевиков.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Так он прокомментировал проведение так называемыми администрациями "Л/ДНР" проверки своей мобилизационной готовности, передает сайт Минобороны.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС РФ, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", – заявил представитель ГУР.

В частности, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. И в 1 и 2 АК проходят службу около 3000 кадровых военных вооруженных сил страны-агрессора.

В то же время, как подчеркивают украинские разведчики, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. Кроме этого, в таких условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Отметим: ранее в ГУР Минобороны также информировали, что оккупанты вербуют людей на Донбассе в ряды "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

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