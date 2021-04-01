Разведка сообщила о подготовке РФ к широкомасштабным боевым действиям: возможно продвижение вглубь Украины
Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.
Как сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.
Также планируется расширение российского военного присутствия на территории "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ).
Кроме того, по данным разведки, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.
Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и СМИ получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВСУ и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.
В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.
Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.
В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.