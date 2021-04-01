Разведка сообщила о подготовке РФ к широкомасштабным боевым действиям: возможно продвижение вглубь Украины

Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Как сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

Также планируется расширение российского военного присутствия на территории "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ).

Кроме того, по данным разведки, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и СМИ получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВСУ и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL: