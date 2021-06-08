Вылетел на встречку и погубил родных: новые детали смертельной аварии на Ривненщине

На Ривненщине недалеко от областного центра произошла авария, в результате которой погибли три человека – они все оказались членами одной семьи. Предварительно известно, что ДТП устроил 70-летний водитель Seat, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander. Буквально за час до трагедии мужчину останавливала полиция за превышение скорости.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным местной полиции, утром в субботу, 5 июня, в районе села Колоденка на трассе Киев – Чоп патрульные заметили автомобиль марки Seat Inca, который мчался по дороге с превышением скорости.

На требование полицейских остановиться водитель не обратил внимания и поехал дальше. Правоохранителям пришлось догонять нарушителя, после чего они составили протокол.

Потом водителя отпустили. Он разогнался и проехал буквально 300 метров, после чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Outlander. Удар был такой силы, что передняя часть Seat превратилась в груду металла, спасателям пришлось доставать тела и пострадавших из искореженных машин.

В ДТП погибли:

70-летний водитель;

66-летняя пассажирка;

37-летний пассажир (скончался уже в реанимации).

Как выяснил OBOZREVATEL, погибшей женщиной оказалась Зоя О., а умерший от травм мужчина – ее сын. За рулем был сват Зои.

За рулем второго автомобиля находился 61-летний житель Кривого Рога. Он с тяжелыми травмами находится в реанимации.

Погибшая Зоя многие годы работала в профсоюзе, была активной участницей различных профсоюзных съездов еще во времена СССР. Она очень этим гордилась и даже выкладывала в соцсети вырезки из старых газет, где о ней писали.

Один из родственников рассказал, что у ее погибшего сына остались жена и трое маленьких детей.

Родные и близкие погибших сейчас собирают средства для похорон, сообщил в Facebook сын погибшей Сергей О. Мужчина живет и работает в Польше, но после трагического ДТП выехал в Украину.

Родные пока не выходят на связь с журналистами. Один из родственников лишь сообщил, что им ничего толком не известно об аварии.

"Сразу хочу сказать, что у родных вопросов не меньше, чем у людей. Молимся за семьи пострадавших в этой ужасной автокатастрофе с обеих сторон. Прошу прощения за откровенность, не хотелось бы, чтобы этот пост превратился в обсуждение обстоятельств автокатастрофы. Семья не имеет ответов на многие вопросы. И не сможет ничем ответить кроме как болью, молчанием, молитвами, безмолвным криком к Богу", – написал Тарас Д.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, приведших к гибели нескольких человек). Водителю, если бы он выжил, грозило бы от пяти до десяти лет лишения свободы.