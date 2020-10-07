Разоблачительница Шкарлета заявила, что ей угрожают изнасилованием

Координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Благодетелева-Вовк, которая сообщила о плагиате в научной работе и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, заявила о слежке и об угрозах в свой адрес.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в среду, 7 октября, передает "Интерфакс-Украина". Благодетелева-Вовк намерена просить правоохранительные органы предоставить ей государственную охрану.

Она заявила, что неизвестные угрожают ей изнасилованием, присылают фотографии дома, а также личные снимки, которые свидетельствует о реальной слежке.

Благодетелева-Вовк подчеркнула, что "киберпреследования в сети" начались после того, как она в июне обратилась в Министерство образования и науки по поводу плагиата Шкарлета, когда тот еще работал ректором Черниговского национального технологического университета.

Также она рассказала, что владеет некоторыми видеозаписями с возможным преследователем. По ее словам, на кадрах видно, как он подходил к подъезду и фотографировал дверь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее представители инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета, который был признан иностранными экспертами.

Сам Шкартел в сентябре во время выступления в Раде заявил, что вопрос о плагиате в его научной работе якобы был снят.