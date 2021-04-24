Разгромивший топором 'АТБ' в Мариуполе взят под стражу без права залога

Приморский районный суд Мариуполя арестовал на два месяца без права внесения залога мужчину, который с топором ворвался в супермаркет "АТБ" и разбил там витрины и кассовые аппараты.

Как в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба МВД, по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие и наркотики. По факту полиция завела сразу несколько уголовных дел.

Производства, в частности, открыты по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Нарушителю грозит до семи лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в Мариуполе мужчина с топором разгромил несколько кассовых аппаратов в "АТБ" и все, что находилось рядом с ними. Происходящее на камеру снимал его сын.

Вспышку агрессии вызвал отказ сотрудников супермаркета обслуживать жену нападавшего, которая находилась в помещении без медицинской маски.