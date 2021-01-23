Разборки в СБУ начались из-за контроля за денежными потоками, – Орест Сохар

Разборки в Службе безопасности Украины, результатом которых должно было стать убийство начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, могли случиться из-за контроля за денежными потоками.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал шеф-редактор издания Орест Сохар. По его словам, работники отдела борьбы с коррупцией – "К" – жалуются, что их отодвинули от финансовых потоков, а все "кормовые" вопросы перекочевали под "внутреннюю безопасность".

"Полковник "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше – зачистили его людей. Наумов решал ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу", – уточнил Орест Сохар.

По его словам, фактически, эти два должностных лица, которые были назначены указом президента Владимира Зеленского, устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в Киеве якобы был задержан бывший первый заместитель председателя СБУ, полковник "Альфы" Дмитрий Нескоромный, но сразу после этого ему удалось сбежать. Он вместе с сотрудником СБУ Юрием Расюком подозреваются в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Позже появились подробности о задержании Нескоромного. Якобы бывший заместитель председателя СБУ был заранее предупрежден о спецоперации против него, поэтому ему удалось сбежать.