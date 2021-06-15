Расстрел супругов на Житомирщине: подозреваемого взяли под стражу, в полиции рассказали новые подробности

На Житомирщине суд взял под стражу на два месяца 59-летнего уроженца России, а ныне жителя села Вишневое на Коростышивщине Александра Мальцева, который ночью 8 июня в Грубском расстрелял супругов. У людей, которые уже отдыхали, он выпустил не менее девяти пуль с автомата Калашникова.

Правоохранители установили, что причиной стал долг с процентами в якобы $27 тысяч, которые погибшие Сергей Миненко и его гражданская жена Ирина Гарбузенко заняли у подозреваемого еще в 2015 году. Свидетелем трагедии стала их 10-летняя дочь, и именно она той ночью позвонила в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Александр Михайлович Мальцев, 12.09.1962 г. р. – гражданин Украины, уроженец Российской Федерации (с. Пушкарное, Кореневского района в Курской области), зарегистрирован в Киеве, но проживал в соседнем с Грубским селе Вишневое. Мужчина безработный, ранее не был судим.

Задержанный в день преступления, от дачи показаний по делу о расстреле супругов подозреваемый отказался. Королевский районный суд Житомира 10 июня взял Мальцева под стражу на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

По месту жительства подозреваемого правоохранители нашли блокнот с рукописными записями о долговых обязательствах погибших. Согласно им, в 2015 году они якобы заняли у него $5800. Долг ежегодно рос за счет процентов за пользование займом и, по мнению Мальцева, на 2021 год вырос уже до $27 тысяч.

"Так, установлено, что 08.06.2021 г. примерно в 00 часов 25 минут, Мальцев, с целью умышленно противоправно причинить смерть Сергею Миненко, с которым сложились длительные неприязненные отношения из-за невыполнения последним долговых обязательств, и его гражданской жене Ирине Гарбузенко, прибыл из огнестрельным оружием – автоматом "АКС-74", снаряженным боевыми патронами калибром 5,45 мм, к дому в с. Грубское... " – говорится в сообщении полиции о мотиве преступления.

Там подчеркнули, что отойдя к окну жилой комнаты указанного помещения подозреваемый совершил не менее 9-ти прицельных выстрелов в супругов.

47-летний Сергей Миненко умер от огнестрельных пулевых проникающих слепых ранений грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца. А смерть Ирины Гарбузенко, которой 39 лет исполнилось за два дня до трагедии, наступила от огнестрельного ранения живота и грудной клетки. Женщина умерла 9 июня в больнице.

Сейчас в деле о расстреле супругов на Житомирщине назначен ряд судебных экспертиз по предметам и объектам, которые правоохранители изъяли во время проведения следственных действий по месту жительства Мальцева и в лесопосадке неподалеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грубском рассказали, что убитые супруги были очень хорошие люди, но якобы имели долги. Теперь без родителей остались две дочери Сергея и Ирины, которым 10 и 16 лет. Подробнее о трагедии читайте в нашем материале.