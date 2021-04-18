Расследователи засекли колонну техники псковских десантников в Крыму. Видео

Специалисты группы Conflict Intelligence Team (CIT), которые первыми показали развертывание огромного лагеря российских войск у украинской границы, изучили видео с эшелонами десантной техники РФ на северо-востоке оккупированного Крыма. В частности, на станции Нижнегорская.

Они пришли к выводу, что она принадлежит 104-му десантно-штурмовому полку 76-й десантно-штурмовой дивизии армии Российской Федерации, а именно так называемым псковским десантникам. Об этом расследователи CIT рассказали в комментарии "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы и другие исследователи тоже наблюдали, наверное, более 10 подобных эшелонов, которые шли из Пскова именно в Симферополь. Это был танковый батальон этой дивизии, другие подразделения этой же дивизии", – пояснил Кирилл Михайлов.

По его словам, расстояние от железнодорожной станции Нижнегорская на полуострове, где отсняли эшелон с российским десантным вооружением, составляет примерно 100 километров – если ехать по автодорогам к админгранице с Херсонской областью вблизи села Атамань. А также более 150 километров, если двигаться по автодорогам в направлении Чаплинки на Херсонщине.

В CIT сравнили видео эшелона под Псковом, которое ранее выложили пользователи Tik-Тоk, с кадрами, отснятыми на станции Нижнегорская.

"Мы посмотрели внимательно на этот эшелон и оказалось, что техника расположена в одинаковом порядке в Пскове и на этой станции. Единственная разница, на последней прицепили еще несколько пассажирских вагонов и вагонов для техники. То есть, это уже, наверное, для перевозки личного состава. Именно так мы и доказали, что это один и тот же эшелон", – рассказал Михайлов.

Исследователь CIT добавил, что на вагонах в Крыму можно было увидеть боевые машины десанта БМД-4М и десантные бронетранспортеры БТР-Д. Он подчеркнул, что все это – новая десантная техника.

"Также там были зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и средство радиоэлектронной борьбы "Инфауна". Это достаточно новый комплекс, их всего 12 по всей России, и все они на вооружении десантных частей", – подчеркнул Михайлов.

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