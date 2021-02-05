Расследователи назвали имена российских моряков, захватывавших Крым. Фото и видео

В захвате Крыма принимали участие члены экипажа большого десантного корабля "Саратов", входящего в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.

Об этом говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm, в котором названы имена моряков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта информация может быть полезна как с точки зрения дополнения доказательной базы по иску Украины против Российской Федерации в международных судах, так и с точки зрения обнародования данных российских оккупантов, которые участвовали в агрессии против Украины в Крыму и несут персональную ответственность за выполнение преступных приказов высшего военно-политического руководства РФ", – отметили расследователи.

Некоторых из них наградили медалями за оккупацию Крыма.

Так, в состав экипажа корабля входили:

Денис Сергеевич Кузнецов. Родом из Таганрога Ростовской области. На своей странице в соцсети опубликовал фотографию с медалью за оккупацию Крыма, а также фото моряков боевой части связи и радиотехнической БДК "Саратов".

В альбоме Кузнецова обнаружили фото медали с наградным удостоверением, подписанным командиром 197-й бригады десантных кораблей 1-го ранга Алексеем Комаровым.

Василий Фадеев, 1993 года рождения. Также награжден медалью Минобороны РФ за оккупацию Крыма.

Николай Николаевич Палий, 1979 года рождения, капитан 2-го ранга. Командир корабля.

Также отмечается, что семья Палия участвовала и в других военных конфликтах.

"Павел Палий (дед Николая) после окончания Второй мировой войны воевал на западе Украины против украинцев, которые боролись против российской оккупации. Родной брат командира БДК "Саратов" – Андрей Николаевич Палий – участвовал в войне России против Грузии в 2008 году, также он два с половиной года воевал против Ичкерии. Сейчас капитан 1-го ранга Андрей Палий – начальник отдела по работе с личным составом ЧФ РФ. Вписан в базу данных Центра "Миротворец", – подчеркнули в InformNapalm.

Кроме того, корабль "Саратов" принимал участие в российско-грузинской войне. В частности, 12 августа 2008 года с его борта был высажен российский десант в порту Поти. Тогда кораблем командовал капитан 2-го ранга Олег Владимирович Починов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото двух кадровых офицеров РФ, которые получили медали "За отвагу" за участие в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск.