Раскрыты подробности секретного ядерного взрыва на Тоцком полигоне в СССР

В результате испытания ядерного оружия на Тоцком полигоне, которые провели в СССР в 1954 году, несколько тысяч человек получили значительные дозы радиационного облучения, а большое количество животных сразу погибло.

Одна из участниц испытаний секретного ядерного оружия Тамара Попова рассказала изданию Baza, что тогда происходило под Оренбургом. Женщине на тот момент было 18 лет.

Она рассказала, что вместе с подругой должны были измерить состав воздуха после какого-то экспериментального взрыва. По словам женщины, несмотря на жару под 30 градусов всех людей одели в зимнюю одежду – предполагалось, что это защитит их от радиации.

Через три часа после взрыва, когда вокруг все стихло, Попова вылезла из траншеи и увидела разбросанные вокруг трупы животных.

"Помню мясо коров, сгоревших овец, кровь с них свищет. Я как их увидала, сразу разрыдалась, у меня началась истерика", —– рассказала она.

Издание уточнило, что животных специально поместили в эпицентр взрыва и называли "смертниками".

Попова рассказала, что ее поймала жена начальника полигона, работавшая врачом, и убедила спрятаться в машине.

"Она оберегала нас с самого приезда, постоянно повторяла: "Просись домой, ты же еще совсем ребенок, я вообще не понимаю, как ты сюда попала. Никуда не ходи, не соглашайся, ты заболеешь – и я не смогу тебя вылечить", – рассказала женщина.

Ее подруга осталась на месте взрыва, а затем работала с образцами в лаборатории.

Девушкам разрешили покинуть полигон через неделю. Им заплатили денег и угостили фруктами.

Спустя некоторое время Попова была вынуждена лечь в больницу с язвами, у нее болели кости и была рвота.

Подругу госпитализировали в Самару. Когда она приехала ее навестить, та "еле шевелила губами".

"Все тело опухло, руки и ноги огромные, красные, отекшие. Глаза будто сейчас вылезут из орбит, рот перекошен, вся изуродована", – вспомнила женщина. Вскоре подруга умерла. Попова же вышла замуж, но долгое время не могла родить здорового ребенка.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области испытали атомную бомбу, а следом провели военные учения танков и пехоты в противогазах. Радиоактивное облучение получили около 45 тысяч военных и по меньшей мере 10 тысяч местных жителей, из-за чего произошел резкий рост случаев злокачественных опухолей и заболеваний крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР в сентябре 1954 года на полигоне Тоцком произошли испытания ядерного оружия, во время которых погибли солдаты советской армии. На испытаниях присутствовали Хрущев и Жуков, а население деревень на тот период отселили за 50 километров.