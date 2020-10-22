Раскрыты имена и данные о хакерах российского ГРУ, причастных к атаке на Украину. Фото

В СМИ появились подробные данные о хакерах Главного разведывательного управления РФ, против которых американское Министерство юстиции выдвинуло обвинения. Их называют причастными к атакам на Украину, Южную Корею, Грузию, Великобританию и США.

Как пишет The Insider, из шести человек удалось найти свидетельства о связи с воинской частью 74455 ГРУ как минимум троих. Также обнародованы их фотографии (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Обвиняемые в хакерских атаках россияне. theins.ru

Речь о Юрие Андриенко, Сергее Детистове, Павле Фролове, Анатолии Ковалеве, Артеме Очиченко и Петре Плискине.

"Как минимум трое из них – Ковалев, Плискин, Фролов – действительно служат в этой военной части. Их автомобили зарегистрированы по адресу данной части: улица Свободы 21. Причем Плискин и Фролов - также регулярно паркуют свои машины неподалеку от улицы Свободы. У Андриенко автомобиль зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе 76б (штаб-квартира ГРУ)", – пишет издание.

Адреса регистрации автомобилей обвиняемых. theins.ru

Адреса регистрации автомобилей обвиняемых. theins.ru

Адреса регистрации автомобилей обвиняемых. theins.ru

Отмечается, что Ковалев уже не первый раз фигурирует в обвинениях американского Минюста. Ранее ему инкриминировали взлом компьютеров политиков и чиновников США для вмешательства в выборы в 2016 году.

Также он участвовал в атаке на Олимпийские игры в Южной Корее; на британскую лабораторию Портон-Даун, которая расследовала отравление Сергея и Юлии Скрипаль; на государственные структуры Грузии.

"Ковалев родился 2 августа 1991 года и вырос в поселке Суземка Брянской области. После школы он начал службу в армии и сейчас официально служит в войсковой части 74455 как "инженер". Работает он из здания в Химках, известного как "башня" (ул. Кирова 22)", – пишет издание.

Анатолий Ковалев с матерью. theins.ru

Плискин, подчеркивает The Insider, сыграл важнейшую роль в группе как один из создателей самого разрушительного в истории вируса NotPetya, а также вируса Olympic Destroyer, который он создал вместе с Андриенко для срыва Олимпийских игр.

"Плискин родился 26 августа 1988 года в Хабаровске, учился в Военно-космическом кадетском корпусе Петра Великого в Санкт-Петербурге, участвовал в олимпиадах по физике. Затем поступил на службу в ГРУ. Сразу после ухода со службы летом 2018 года создал свое ИП по разработке компьютерного обеспечения – правда, вскоре сам же его закрыл", – отмечает издание.

Петр Плискин. theins.ru

Также в создании NotPetya и вируса, который использовался при атаке на Минфин Украины участвовал Фролов.

"Фролов родился 6 июня 1992 года в Калуге, где и закончил школу, а затем калужский филиал МГТУ им Баумана (кафедра "Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии, прикладная математика")", – пишет издание.

Павел Фролов. theins.ru

Остальные обвиняемые также активно участвовали в разработке вируса NotPetya.

"Детистов служил в войсковой части 74455 в звании капитана, занимался разработкой вируса NotPetya и подготавливал инфраструктуру для рассылки фишинга во время Олимпийских игр в Южной Корее. Родился 21 июля 1985 года в Ростове-на-Дону и до сих пор зарегистрирован в этом городе. Детистов – самый скрытный из этой шестерки, он не засвечен в соцсетях, на его имя не зарегистрирован автомобиль, нет данных и о учебе.

Согласно обвинительному приговору, Андриенко был одним из разработчиков вируса NotPetya и вируса Olympic Destroyer, предназначенного для саботажа Олимпийских игр. Он родился 30 мая 1988 года, вырос в селе Мещерино Ступинского района Московской области. Судя по всему, на военную службу пошел сразу после школы.

Очиченко в воинской части 74455 занимался разработкой вредоносных вложений к фишинговым письмам при саботаже Олимпийских игр 2018 года. Он также участвовал в атаках на официальные сайты Грузии в 2019 году. Родился 8 ноября 1992 года, он вырос в Кубинке, в Московской области", – отметили в The Insider.

Юрий Андриенко. theins.ru

Артем Очиченко. theins.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым офицерам российского ГРУ в предполагаемых кибератаках, которые служили "стратегической выгоде для России".

По заявлению прокуратуры США, группировка стремилась сорвать зимние Олимпийские игры 2018 года, президентские выборы во Франции в 2017 году и нарушить энергосистему Украины.