Раскрыта масштабная схема легализации в Украине россиян и жителей ОРДЛО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР для последующей переправки в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. К противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Молдове.

В СБУ отметили, что схема работала по двум направлениям.

По первому – на основе копий документов иностранцев под предлогом потери паспорта в Молдове для них делали поддельные дубликаты молдавских паспортов с указанием Украины как места рождения. Затем делали им паспорта граждан Украины. Стоила такая услуга 3000-5000 евро и выполнялась за 2-4 месяца.

Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Его выдавали на основании поддельного украинского паспорта старого образца – реальное фото иностранца переклеивали в документ с чужими установочными данными.

Во время обысков было обнаружено и изъято около 150 поддельных паспортов, 50 лицам отменили украинское гражданство как незаконно приобретенное.

Также нашли списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора нелегальной легализации россиян в нашей стране. Харьковчанина, в частности, уличили в "помощи" выходцу из одной из республик Северного Кавказа.