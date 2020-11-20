Раскрыта личность девушки, застреленной в Голосеевском лесу Киева

Убитой в Голосеевском районе Киева девушкой оказалась Раиса Валуйская. Она не дожила несколько дней до своего 31-летия.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Раиса училась в Киевском профессиональном лицее "Политехник".

По данным источников, девушка вела асоциальный образ жизни, в ее квартире происходили постоянные распития алкогольных напитков.

Также девушка имела задолженность в сумме 7 тысяч гривен по кредиту в ПриватБанке.

Напомним, по делу об убийстве Валуйской задержали волонтера Сергея Бутко. Он якобы стрелял в жертву из переделанного оружия.

В то же время близкие Бутко убеждены, что обвинение его в убийстве абсолютно безосновательное, так как в этот день он гулял в Голосеевском лесу с гражданской женой и другом.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, девушку убили выстрелом в голову. "Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры", – отметил он.

Квартира убитой, по информации OBOZREVATEL, находится по ул. Володи Дубинина, 3 рядом с метро "Васильковская". Дом двухэтажный, считается как "сталинка".

По адресу были зарегистрированы старшая сестра Раисы Галина Валуйская, 1987 года рождения, и их отец Иван Валуйский, 1958 года рождения, уроженец Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, тело застреленной женщины нашли 13 ноября в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).

За последние полгода в столице происходят дерзкие убийства киевлян с целью в дальнейшем завладеть их квартирами. Так, в СМИ получило огласку убийство пенсионера на Оболони шахматистом из Донецка.

А владелицу юрфирмы заподозрили в расчленении соседа на Березняках.