Раненый в Александровке "мирный житель" оказался наемником "ДНР"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Раненый в Александровке 'мирный житель' оказался наемником 'ДНР'

Главари "ДНР" распространили фейковую информацию о ранении якобы мирного жителя в подконтрольном оккупантам поселке Александровка Марьинского района Донецкой области.

Как сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), речь идет об Александре Слепцове, 1998 года рождения.

Известно, что он получил осколочное ранение брюшной полости и доставлен в хирургическое отделение городской больницы.

"Мирный житель" Слепцов Александр случайно оказывается представителем 1 АК оккупантов", – подчеркнул Штирлиц.

Слепцов внесен в базу сайта "Миротворец", где собрано множество фото из соцсетей, на которых наемник позирует в военной форме и с разнообразным оружием.

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Наемник Александр Слепцов
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Террориста "ДНР" хотели выдать за мирного жителя
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Европейского парламента попросили Украину прекратить работу сайта "Миротворец". По мнению представителей ЕС, сайт является "экстремистским и разжигает ненависть".

Центр "Миротворец" ответил, что и в дальнейшем будет находить и публиковать данные о лицах, подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

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