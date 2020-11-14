Раду "заминировала" 52-летняя киевлянка из-за карантина: появились детали
Звонок о минировании поступил в полицию 13 ноября
На месте ЧП работали взрывотехники, подходы к парламенту перекрывали
Взрывоопасных устройств не обнаружили, в этот же день парламент продолжил работу в обычном режиме
Здание Верховной Рады Украины "заминировала" 52-летняя киевлянка.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Позвонив в полицию, женщина сначала выясняла, что будет закрыто во время карантина выходного дня, а затем заявила о заложенной в парламенте бомбе.
Впоследствии выяснилось, что женщина-"минер" якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Как ранее стало известно, после звонка в полицию о "минировании" к Верховной Раде выехали правоохранители и взрывотехники. При обследовании прилегающей территории взрывоопасных устройств обнаружено не было.
Как сообщал ,OBOZREVATEL ранее в столице "минировали" ТРЦ "Глобус", из здания эвакуировали посетителей.