Раду "заминировала" 52-летняя киевлянка из-за карантина: появились детали

Здание Верховной Рады Украины "заминировала" 52-летняя киевлянка.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Позвонив в полицию, женщина сначала выясняла, что будет закрыто во время карантина выходного дня, а затем заявила о заложенной в парламенте бомбе.

Впоследствии выяснилось, что женщина-"минер" якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как ранее стало известно, после звонка в полицию о "минировании" к Верховной Раде выехали правоохранители и взрывотехники. При обследовании прилегающей территории взрывоопасных устройств обнаружено не было.

Как сообщал ,OBOZREVATEL ранее в столице "минировали" ТРЦ "Глобус", из здания эвакуировали посетителей.