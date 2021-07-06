"Не нравится – возьмем других": украинцы продолжают умирать в Польше из-за адских условий работы

Множество граждан Украины, которые уезжают в Польшу, Чехию и другие страны, вынуждены рисковать здоровьем и даже жизнями ради того, чтобы заработать средства к существованию. Но золотые горы им там не светят. В случае смертельных трагедий выясняется, что у их родных не хватает денег даже на то, чтобы вернуть тело родного человека на родину и похоронить.

Из-за того, что в Украине люди не могут найти работу с достойной оплатой труда, им приходиться оббивать пороги зарубежных фирм, руководители которых даже не заботятся о безопасных условиях.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В польском городке Кемпно внезапно скончалась 23-летняя украинка из Тернополя Натия Кирия. Девушка была в разводе, у нее остался 3-летний сын, воспитание которого теперь полностью ляжет на ее 53-летнюю маму.

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Как рассказывают знакомые семьи, Натии стало плохо, когда она вместе с мамой возвращалась с работы. Вертолетом украинку успели доставить в больницу в Познань, но спасти ее не смогли. Предварительная причина смерти – кровоизлияние в головной мозг.

Друзья Натии обратились за помощью через социальные сети, поскольку ее мама осталась в сложном материальном положении: необходимо доставить тело дочери на родину, а также заниматься маленьким ребенком.

Знакомая погибшей по имени Вера рассказала, что Натия около 2 лет жила в Польше вместе с мамой и маленьким сыном. Мечтала там остаться навсегда, чтобы ее ребенок пошел в польскую школу и получил образование.

Она отмечает, что условия труда в столярном цеху очень тяжелые. "Там мебельная фирма на тысячу работников. Знаю, что в цеху было очень жарко. Она раньше работала на заправке, а потом перешла на эту мебельную фабрику, официально была трудоустроена. Она хотела остаться в Польше, потому что в Украине ее ничто не держало", – говорит OBOZREVATEL Вера.

До переезда из Украины она занималась танцами и мама очень этим гордилась. В соцсетях писала: "Любит танцы моя украиночка!" Девушка окончила колледж дизайна. В семье кроме Натии есть еще взрослый сын.

К сожалению, это не первый случай, когда в Польше гибнут украинские заробитчане. Они едут в Европу ради больших доходов, но после гибели оказывается, что нет средств даже на то, чтобы вернуть тело для захоронения на родине.

Так, 2 апреля в Польше по дороге на работу скончался 33-летний житель Бродов Андрей Сирко. Его супруга Галина осталась одна с двумя маленькими детьми.

Ей тоже потребовалась помощь для того, чтобы доставить тело мужа на родину и похоронить. Несмотря на то, что семья уже несколько лет жила и работала в этой стране, денег на черный день у них не оказалось.

В конце мая в Польше погиб строитель с Волыни 23-летний Назар Филимончук. В соцсетях также собирали средства, чтобы помочь семье перевезти тело в Украину и похоронить.

В июне 2019 года трагически погиб в Польше 35-летний Василий Чорней с Прикарпатья. Мужчина работал в столярном цеху. Ему стало плохо на работе, он упал, у него начались судороги. Однако хозяйка предприятия не стала вызывать скорую, а приказала вывезти украинца в лес. Там его тело через несколько дней нашли лесники. Но суд приговорил полячку всего к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за то, что она не оказала помощь человеку. Также ей запретили 12 лет заниматься предпринимательством. Женщина скрывалась от правосудия, и только в марте этого года ее арестовали.

Не только в Польше гибнут украинские заробитчане. В феврале в Чехии погибла 27-летняя Оксана Василив с Ивано-Франковщины. У нее тоже остался маленький сын, воспитанием которого теперь занимается пожилая мама.

Оксана несколько лет уже ездила на заработки, чтобы содержать семью. Сначала в Польшу, а потом подвернулась работа в Чехии. Однако именно там на стройке она трагически погибла: на высоте провалилась сквозь стеклянный пол.

Гибнут украинцы и в Италии. Несколько женщин, которые ухаживали за пожилыми людьми в этой стране, умерли от коронавируса. Друзья и родные также собирали средства для того, чтобы перевезти их домой.

Иванка Новак, которая уже несколько лет живет и работает в Польше, говорит, что на самом деле деньги заробитчанам в этой стране достаются нелегким трудом.

"Тут нечего удивляться. Люди едут сюда работать не только потому, что тут больше платят. А потому что тут есть работа. На западе Украины с работой вообще очень сложно. Попробуйте отыскать хоть что-то в маленьком селе на Ивано-Франковщине, Львовщине, да даже в Днепропетровской или Харьковской областях. Когда-то были колхозы, совхозы. Теперь в лучшем случае у кого-то в селе есть фермер, к которому можно наняться и то за копейки. А устроиться работать учителем или в бюджетную сферу невозможно. Везде родственники, кумовья, друзья", – говорит Новак.

Женщина считает, что в Польше наши заробитчане состояния сколотить не могут. "Им этих денег хватает на то, чтобы семья в Украине могла купить продукты, собрать детей в школу, да родителям на лекарства. Молодежь, если оба тут работают, то могут еще как-то дом построить или отремонтировать, что-то в дом купить. Но если в семье уже двое-трое детей, то сильно не разбежишься", – считает Новак.

Надежда Крижановская, которая также ездит на заработки в Польшу, говорит, что на многих фирмах условия работы очень тяжелые. Но выбора нет, поскольку на родине они ничего заработать не могут.

"Я сама работала на мебельной фабрике. Это невыносимо, второй раз я бы уже туда не нанялась. В цеху очень жарко, вытяжки очень плохие. При мне у женщин из носа шла кровь, одна падала в обморок. Но нам говорят – не нравится, других возьмем. Вон вас сколько в очередях на границе стоит", – рассказывает Надежда.

Директор одной из фирм по трудоустройству украинцев в Польше Виктория Заровная рассказала, сколько можно заработать в этой стране.

"Все зависит от того, что вы умеете делать. Например, на сборе шампиньонов или клубники зарабатывают 500 евро (16 500 грн) в месяц. Сварщик или каменщик в Польше может рассчитывать на 700-800 евро (23 100 – 26 400 грн). Специалист по обивке мебели получит 500-550 евро (16 500 – 18 150 грн). Украинцам еще придется потратиться на жилье, к сожалению, не все работодатели его предоставляют. И на питание. Конечно, часть продуктов в Польше дешевле, чем в украинских супермаркетах, поэтому люди экономят", – поясняет она.

Украинцы вынуждены уезжать в европейские страны, чтобы хоть как-то обеспечить жизнь себе, своим детям и пожилым родителям. Большинство из них не против вернуться и работать дома, но в своих городках и селах крайне тяжело найти работу. А если она и есть, то достойные деньги для нормальной жизни там платить не готовы.