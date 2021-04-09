Пытки в полиции на Черкасщине: еще трем копам сообщили о подозрении. Фото

Начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в пытке жителя города Городище.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, досудебное расследование установило, что два сотрудника уголовного розыска своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт.

К тому же глава отдела полиции, где пытали человека, не сообщил компетентным органам о совершении подчиненными указанных насильственных действий.

На данный момент решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился мужчина с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничества.

По данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавший от пыток местных полицейских житель города Городище Черкасской области по имени Виталий рассказал о пережитом.